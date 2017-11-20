Роман Гонсалес может вернуться на ринг в андеркарте реванша Головкин - "Канело"

В 2017 году никарауаганец потерял титул и потерпел первое поражение в карьере.
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Роман Гонсалес. Фото: boxingscene.com
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях никарагуанец Роман Гонсалес (46-2, 38 КО) вернется на ринг весной следующего года. Об этом в интервью ESPN Deportes рассказал промоутер боксера Том Леффлер.
По его словам, возвращение Гонсалеса состоится в апреле или мае 2018 года. При этом Леффлер не исключил, что никарагуанец может выступить в андеркарте у чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), если казахстанец договориться о матче-реванше с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО). Ожидается, что их второй бой состоится 5 мая на праздник Синко де Майо.
Напомним, Гонсалес в марте потерял свой титул WBC во втором наилегчайшем весе и потерпел первое поражение в карьере, уступив решением судей тайцу Висаксилу Вангеку (44-4-1, 40 КО), также известному как Срисакет Сор Руингвисаи. В сентябре состоялся реванш и никарагуанец вновь проиграл, но на этот раз нокаутом.
Ранее сообщалось, что новым тренером Гонсалеса может стать Абель Санчес, который является наставником и Головкина.
По его словам, возвращение Гонсалеса состоится в апреле или мае 2018 года. При этом Леффлер не исключил, что никарагуанец может выступить в андеркарте у чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), если казахстанец договориться о матче-реванше с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО). Ожидается, что их второй бой состоится 5 мая на праздник Синко де Майо.
Напомним, Гонсалес в марте потерял свой титул WBC во втором наилегчайшем весе и потерпел первое поражение в карьере, уступив решением судей тайцу Висаксилу Вангеку (44-4-1, 40 КО), также известному как Срисакет Сор Руингвисаи. В сентябре состоялся реванш и никарагуанец вновь проиграл, но на этот раз нокаутом.
Ранее сообщалось, что новым тренером Гонсалеса может стать Абель Санчес, который является наставником и Головкина.