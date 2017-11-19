Головкин представил именной энергетический напиток

Казахстанский боксер является чемпионом мира WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Геннадий Головкин. Фото: vk.com/ggolovkin
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, представил именной энергетический напиток, передает корреспондент Vesti.kz.
Головкин опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик с рекламой энергетика. На банке с напитком изображен Головкин, а также есть надписи GGG (никнейм боксера) и Triple Power (тройная энергия).
Добавим, что недавно американский бренд спортивной одежды Jordan представил коллекцию одежды в честь Головкина. В основе дизайна - казахский орнамент, коронная фраза боксера Big Drama Show и его инициалы GGG.
Кроме того, Головкин сотрудничает с производителем швейцарских часов Hublot, который выпустил специальную серию в честь казахстанского боксера.
Головкин опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик с рекламой энергетика. На банке с напитком изображен Головкин, а также есть надписи GGG (никнейм боксера) и Triple Power (тройная энергия).
Добавим, что недавно американский бренд спортивной одежды Jordan представил коллекцию одежды в честь Головкина. В основе дизайна - казахский орнамент, коронная фраза боксера Big Drama Show и его инициалы GGG.
Кроме того, Головкин сотрудничает с производителем швейцарских часов Hublot, который выпустил специальную серию в честь казахстанского боксера.