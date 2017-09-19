Канат Ислам вошел в ТОП-3 рейтинга WBO после победы нокаутом в бою за два титула

Казахстанский боксер досрочно победил непобежденного канадца.
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Канат Ислам и Брэндон Кук. Фото с сайта roundbyroundboxing.com
Казахстанский боксер Канат Ислам (25-0, 20 КО), выступающий в первом среднем весе, поднялся на четыре позиций в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) после победы нокаутом в титульном бою в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ислам в главном бою вечера бокса за титулыWBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, прошедшего 9 сентября, встречался с непобежденным канадцем Бэндоном Куком (18-1, 11 КО). Поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом в девятом раунде. Канадец трижды побывал в нокдауне.
Для Ислама эта победа стала 25-й в 25-ти боях на профессиональном ринге, из которых 20 он завершил досрочно. Кук же потерпел первое поражение в карьере при 18 победах (11 КО).
В обновленном рейтинге WBO Ислам занимает третье место. На первую строчку с восьмой поднялся россиянин Магомед Курбанов, владеющий поясом WBO International, вторым идет британец Лиам Уильямс. Полноценным чемпионом WBO в первом среднем весе является пуэрториканец Мигель Котто.
Ислам в главном бою вечера бокса за титулыWBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, прошедшего 9 сентября, встречался с непобежденным канадцем Бэндоном Куком (18-1, 11 КО). Поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом в девятом раунде. Канадец трижды побывал в нокдауне.
Для Ислама эта победа стала 25-й в 25-ти боях на профессиональном ринге, из которых 20 он завершил досрочно. Кук же потерпел первое поражение в карьере при 18 победах (11 КО).
В обновленном рейтинге WBO Ислам занимает третье место. На первую строчку с восьмой поднялся россиянин Магомед Курбанов, владеющий поясом WBO International, вторым идет британец Лиам Уильямс. Полноценным чемпионом WBO в первом среднем весе является пуэрториканец Мигель Котто.