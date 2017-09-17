Два мексиканских чемпиона WBO похвалили Альвареса за бой с Головкиным

Один из них отдал победу "Канело", а второй назвал ничью хорошим результатом.
Сегодня 14:40
Фото: boxingscene.com
Два чемпиона мира по версиям WBO из Мексики в полулегком весе Оскар Вальдес (22-0, 19 КО) и во втором среднем весе Хильберто Рамирес (35-0, 24 КО) высказали свое мнение относительного ничейного результате в поединке их соотечественника Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) против казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Об этом сообщает BoxingScene.com.
"Как по мне, "Канело" справился на отлично, - считает Вальдес. - Большинство считают, что он проиграл, но мое мнение, что он был лучше. Головкин выбрасывал много ударов, но большинство из них прошло мимо. Я считаю, "Канело" попадал лучшими ударами. Таково мое мнение".
"Ничья - хороший счет, - полагает Рамирес. - "Канело" однозначно показал отменные навыки. А Головкин все время шел вперед, прессинговал, и это тоже круто смотрелось. Люди были удивлены уровнем Канело, ведь многие до боя были уверены в том, что Головкин его попросту уничтожит. Так что ничья - отличный счет".
Противоположного мнения придерживает глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, которая представляет интересы Вальдеса и Рамиреса. По его словам, Головкин победил в том бою.
"Я насчитал восемь-четыре по раундам. Думал, здесь и спорить не о чем. Понятно, что больше всех начудила с судейством Аделаида Берд. Но куда, черт возьми, смотрел Трелла в седьмом раунде? Как он отдал его "Канело", если Головкин практически избивал Альвареса? Что это было?", - сказал Арум.
Напомним, Берд отдала Альваресу победу со счетом 118-110, а Трелла насчитал ничью 114-114, чем вызвали бурю негодования среди экспертов. В итоге бой завершился вничью, так как третий судья Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина.
"Как по мне, "Канело" справился на отлично, - считает Вальдес. - Большинство считают, что он проиграл, но мое мнение, что он был лучше. Головкин выбрасывал много ударов, но большинство из них прошло мимо. Я считаю, "Канело" попадал лучшими ударами. Таково мое мнение".
"Ничья - хороший счет, - полагает Рамирес. - "Канело" однозначно показал отменные навыки. А Головкин все время шел вперед, прессинговал, и это тоже круто смотрелось. Люди были удивлены уровнем Канело, ведь многие до боя были уверены в том, что Головкин его попросту уничтожит. Так что ничья - отличный счет".
Противоположного мнения придерживает глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, которая представляет интересы Вальдеса и Рамиреса. По его словам, Головкин победил в том бою.
"Я насчитал восемь-четыре по раундам. Думал, здесь и спорить не о чем. Понятно, что больше всех начудила с судейством Аделаида Берд. Но куда, черт возьми, смотрел Трелла в седьмом раунде? Как он отдал его "Канело", если Головкин практически избивал Альвареса? Что это было?", - сказал Арум.
Напомним, Берд отдала Альваресу победу со счетом 118-110, а Трелла насчитал ничью 114-114, чем вызвали бурю негодования среди экспертов. В итоге бой завершился вничью, так как третий судья Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина.