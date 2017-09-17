Возвращение "нокаут-машины", или календарь ближайших боев казахстанцев на профи-ринге

Запланированы более десятка поединков.
Сегодня 14:00
Ссылки по теме:
- Определилась дата дебюта казахстанца Ивана Дычко на профи-ринге
- Кто самый активный в казахстанском профи-боксе?
- 114:114 - ничья. Рефери объяснил, почему в бою Головкина и Альвареса не было победителя
Фото Eye of the Tiger Management
В конце октября на ринг вернется 26-летний казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев (9-0, 8 КО), получивший неофициальное прозвище "нокаут-машина" за высокий процент досрочных побед. Об этом, и других поединках финальной части 2017 года - в материале корреспондента Vesti.kz.
Соперником Джукембаева станет 30-летний панамский боксер Эдгар Альберто Цунига Москуэро. Поединок будет восьмираундовым и пройдет в канадском Квебеке.
Другой казахстанский боксер-профессионал, 29-летний Мадияр Ашкеев (8-0, 4 КО), примет участие в вечере бокса в США, где главным событием станет поединок россиянина Сергея Ковалева (30-2-1, 26 КО) и Вячеслава Шабранского из Украины (19-1, 16 КО).
Из других боев выделим дебюты супертяжеловесов Ивана Дычко и Жана Кособуцкого. Титульные поединки предстоят Жанату Жакиянову, Ержану Залилову и Бекману Сойлыбаеву.
23 сентября
США
115 фунтов (52,163 килограмма) - второй наилегчайший вес;
Муса Турсынгалиев (дебют) - соперник не определен
122 фунта (55,225 килограмма) - второй легчайший вес;
Балауса Муздиман (дебют) - Кэмри Макси
Искандер Харсан (1-0, 1КО) - Берри Дадли (0-5)
свыше 200 фунтов (свыше 90,718 килограмма) - супертяжелый вес;
Иван Дычко (дебют) - соперник не определен
Али Балоев (1-0, 1 КО) - Билли Каннингем (6-28-1, 5 КО)
29 сентября
Испания
122 фунта (55,225 килограмма) - второй легчайший вес;
Ержан Залилов (8-0-1, 3 КО) - Карлос Рамос (6-0, 5 КО) - бой за вакантный пояс WBC International Silver
Беларусь
свыше 200 фунтов (свыше 90,718 килограмма) - супертяжелый вес;
Жан Кособуцкий (дебют) - Эдгарс Калнарс (27-39-1, 18 КО)
13 октября
США
130 фунтов (58,9 килограмма) - второй полулегкий вес;
Бекман Сойлыбаев (11-0, 4 КО) - Горацио Кабрал (19-1, 8 КО) - защита пояса WBC International
21 октября
Северная Ирландия
118 фунтов (53,5 килограмма) - легчайший вес;
Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО) - Райан Барнетт (17-0, 9 КО) - объединительный бой за чемпионские пояса WBA (Super) и IBF
27 октября
Канада
140 фунтов (63,5 килограмма) - первый полусредний вес;
Батыр Джукембаев (9-0, 8 КО) - Альберто Москуэро (24-3-2, 16 КО)
25 ноября
США
154 фунта (69,85 килограмма) - первый средний вес;
Мадияр Ашкеев (8-0, 4 КО) - соперник не определен
Декабрь
США
160 фунтов (72,5 килограмма) - средний вес;
Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) - соперник не определен
Соперником Джукембаева станет 30-летний панамский боксер Эдгар Альберто Цунига Москуэро. Поединок будет восьмираундовым и пройдет в канадском Квебеке.
Другой казахстанский боксер-профессионал, 29-летний Мадияр Ашкеев (8-0, 4 КО), примет участие в вечере бокса в США, где главным событием станет поединок россиянина Сергея Ковалева (30-2-1, 26 КО) и Вячеслава Шабранского из Украины (19-1, 16 КО).
Из других боев выделим дебюты супертяжеловесов Ивана Дычко и Жана Кособуцкого. Титульные поединки предстоят Жанату Жакиянову, Ержану Залилову и Бекману Сойлыбаеву.
23 сентября
США
115 фунтов (52,163 килограмма) - второй наилегчайший вес;
Муса Турсынгалиев (дебют) - соперник не определен
122 фунта (55,225 килограмма) - второй легчайший вес;
Балауса Муздиман (дебют) - Кэмри Макси
Искандер Харсан (1-0, 1КО) - Берри Дадли (0-5)
свыше 200 фунтов (свыше 90,718 килограмма) - супертяжелый вес;
Иван Дычко (дебют) - соперник не определен
Али Балоев (1-0, 1 КО) - Билли Каннингем (6-28-1, 5 КО)
29 сентября
Испания
122 фунта (55,225 килограмма) - второй легчайший вес;
Ержан Залилов (8-0-1, 3 КО) - Карлос Рамос (6-0, 5 КО) - бой за вакантный пояс WBC International Silver
Беларусь
свыше 200 фунтов (свыше 90,718 килограмма) - супертяжелый вес;
Жан Кособуцкий (дебют) - Эдгарс Калнарс (27-39-1, 18 КО)
13 октября
США
130 фунтов (58,9 килограмма) - второй полулегкий вес;
Бекман Сойлыбаев (11-0, 4 КО) - Горацио Кабрал (19-1, 8 КО) - защита пояса WBC International
21 октября
Северная Ирландия
118 фунтов (53,5 килограмма) - легчайший вес;
Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО) - Райан Барнетт (17-0, 9 КО) - объединительный бой за чемпионские пояса WBA (Super) и IBF
27 октября
Канада
140 фунтов (63,5 килограмма) - первый полусредний вес;
Батыр Джукембаев (9-0, 8 КО) - Альберто Москуэро (24-3-2, 16 КО)
25 ноября
США
154 фунта (69,85 килограмма) - первый средний вес;
Мадияр Ашкеев (8-0, 4 КО) - соперник не определен
Декабрь
США
160 фунтов (72,5 килограмма) - средний вес;
Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) - соперник не определен