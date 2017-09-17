Промоутер Головкина прокомментировал возможный бой с Котто в декабре

Пуэрториканец планирует провести прощальный поединок.
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Мигель Котто и Геннадий Головкин. Фото thaboxingvoice.com
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), в интервью BoxingScene прокомментировал информацию о возможном бое с с с пуэрториканцем Мигелем Котто (41-5, 33 КО).
Чемпион WBO в первом среднем весе Котто и его тренер Фредди Роуч ранее высказывали свое желание встретиться с победителем боя Головкина против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), который в итоге завершился ничьей.
Возвращение Головкина на ринг ожидается в декабре, а "Канело" следующий бой планирует провести в мае 2018 года. 36-летний Котто заявил, что завершит карьеру профессионального боксера 31 декабря 2017 года.
"Вопрос в том, будет ли Котто драться с Геннадием, - цитирует Леффлера VRinge.com. - Котто сказал, что хочет драться с победителем боя Головкин-Альварес. Понятия не имею, что он собирается делать, но раз "Канело" не объявится в ринге до мая следующего года, тогда логично предположить, что Котто захочет бой с Головкиным (в декабре)".
Отметим, что другим вариантом для Головкина на декабрьский поединок назывался британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО), владеющий поясом WBO в среднем весе. В случае если этот бой состоится, в дивизионе появится абсолютный чемпион мира.
Чемпион WBO в первом среднем весе Котто и его тренер Фредди Роуч ранее высказывали свое желание встретиться с победителем боя Головкина против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), который в итоге завершился ничьей.
Возвращение Головкина на ринг ожидается в декабре, а "Канело" следующий бой планирует провести в мае 2018 года. 36-летний Котто заявил, что завершит карьеру профессионального боксера 31 декабря 2017 года.
"Вопрос в том, будет ли Котто драться с Геннадием, - цитирует Леффлера VRinge.com. - Котто сказал, что хочет драться с победителем боя Головкин-Альварес. Понятия не имею, что он собирается делать, но раз "Канело" не объявится в ринге до мая следующего года, тогда логично предположить, что Котто захочет бой с Головкиным (в декабре)".
Отметим, что другим вариантом для Головкина на декабрьский поединок назывался британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО), владеющий поясом WBO в среднем весе. В случае если этот бой состоится, в дивизионе появится абсолютный чемпион мира.