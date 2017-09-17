Промоутер Головкина прокомментировал возможный бой с Котто в декабре

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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
Локомотив М Амкар 0:1
Зенит Уфа 3:0
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Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 1:0
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Эспаньол Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 2:3
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РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Боруссия Д Кельн 5:0
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Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 2:1
Кайсар Астана 1:4
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
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Славия П Спарта П 2:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 2:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Амур Витязь 3:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Номад Бейбарыс 4:0
Темиртау Иртыш 1:3
Алматы Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 3:4
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 0:4
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Нара Путинцева 2:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Султанов Мауленов 2:0
Ибрашева Баходырова 0:2
Юлдашева Куламбаева 0:2
Голопутова Айзатулина 1:2
Аяп Исмаилов 2:0
Детковская Меренкова 1:0 ТП
Черкасова Ким 0:2
Цивадзе, Цой Нарбеков, Жукаев 2:1
Бетов, Павлюченков Пак, Ташбулатов 2:0
Колиснык, Щерба Ломакин, Мауленов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 0:2
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Сельта 2:1
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Витязь 3:5
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 4:0
Темиртау Иртыш 1:3
Алматы Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 3:4
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 0:4
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 0:2
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
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Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
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Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 15:00
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
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Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
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Стумбрас Судува 21:00
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Пирин Верея 23:00
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Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
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Сфынтул Георге Зимбру 19:30
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Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Арлан 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Арлан Номад
Астана Кулагер
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
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Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
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Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
Чокс-То-Гоу Петрохим 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
Узбечка АГМК 19:00
Обсуждаемые

Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

Промоутер Головкина прокомментировал возможный бой с Котто в декабре

Пуэрториканец планирует провести прощальный поединок.

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10 Комментариев
Мигель Котто и Геннадий Головкин. Фото thaboxingvoice.com
Мигель Котто и Геннадий Головкин. Фото thaboxingvoice.com
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), в интервью BoxingScene прокомментировал информацию о возможном бое с с с пуэрториканцем Мигелем Котто (41-5, 33 КО). 

Чемпион WBO в первом среднем весе Котто и его тренер Фредди Роуч ранее высказывали свое желание встретиться с победителем боя Головкина против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), который в итоге завершился ничьей.

Возвращение Головкина на ринг ожидается в декабре, а "Канело" следующий бой планирует провести в мае 2018 года. 36-летний Котто заявил, что завершит карьеру профессионального боксера 31 декабря 2017 года.  

"Вопрос в том, будет ли Котто драться с Геннадием, - цитирует Леффлера VRinge.com. - Котто сказал, что хочет драться с победителем боя Головкин-Альварес. Понятия не имею, что он собирается делать, но раз "Канело" не объявится в ринге до мая следующего года, тогда логично предположить, что Котто захочет бой с Головкиным (в декабре)".

Отметим, что другим вариантом для Головкина на декабрьский поединок назывался британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО), владеющий поясом WBO в среднем весе. В случае если этот бой состоится, в дивизионе появится абсолютный чемпион мира. 
  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Марат Жулдаспаев Сегодня 21:20
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1977
Давайте сперва с Котто,а потом с Цыганом за абсолюта!
Ответить 0
 
Arsen Abilgazyuly Сегодня 21:26
Статус: Профи
Рейтинг: 319
Марат Жулдаспаев , этот демоутер Леффлер вечно тормозит, сначало объединить надо все пояса, а затем уже все остальные будут сами напрашиваться на бой с королем, включая Канело
Ответить 2
 
Марат Жулдаспаев Сегодня 21:37
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1977
Arsen,понимаешь,Котто завершает карьеру,его скальп нужен Гене,в копилку побитых чемпионов,плюс бабло заработает Гена на нем,так как он ППВ генератор,как и Сауль Канело!
Ответить 3
 
SAEBIZ Сегодня 21:49
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
Марат Жулдаспаев , есынде болсын картайган коттоны утып гена5а репутация жок это как примерно Кевин Макбрайт победевший свое время Майка Тайсона, где он ща этот Макбрайт?
Ответить 1
 
Марат Ахметжанов Сегодня 22:00
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 222
SAEBIZ,картайган Котто?ол быр жаска Геннадан улкен
Ответить 1
 
Timur Sultanov Сегодня 21:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 642
Зачееем. Он же маленький. Сондерса надо бить.
Ответить 1
 
Руся Махамбетов Сегодня 21:53
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1233
Если в декабре Котто, то в майе реплэй с Канело. Тем временем как бы не пр..бал свой пояс Сондерс.
Ответить 1
 
Марат Жулдаспаев Сегодня 21:58
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1977
Saebiz,биздин Генада жас емес кой,онда неге Альвареска уят болмай ма озинен 9жыл улкен жас боксерлармен шыгып бокстайды,Котто мен шыкты,Геннадий мен шыкты,керек болса ол Мейвезер шал мен да шыгады!Гена акша коп тапса Коттомен,куанышты боламын,ойткени акшалы боксерлар калмады гой,Мейвезер,Котто,Альварес сиякты,калгандармен 2 миллион алып журеды,ал Коттомен 10 миллион томен котермейды,онда да жогары котереды!Гена аз уакыт калды 2 жыл калды,Гена картайып бара жатыр,35 тен асты!
Ответить 2
 
Тимур Адильханов Сегодня 22:19
Статус: Профи
Рейтинг: 314
Нормальный вариант.
Ответить 0
 
Mara Сегодня 22:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1636
Даааа не везёт этому Сондерсу с Геной.
Ответить 0
 