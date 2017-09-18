Титулы в декабре: как Головкин и Сондерс становились чемпионами мира?

В конце 2017 года боксеры могут объединить пояса в среднем весе.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО), владеющий поясом чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, предложил казахстанцу Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО) объединить титулы в дивизионе. О том, как выступали боксеры в декабре - в материале корреспондента Vesti.kz.



Последний месяц календарного года может стать поворотным в карьере Головкина и Сондерса не в первый раз. Оба боксера выиграли в декабре дебютные серьезные пояса.



Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО)



2 декабря 2006 года (шесть раундов), Геннадий Головкин (5-0) - Силвейн Гомис (12-12-3 - на момент боя)



24-летний казахстанец проводил в Берлине свой шестой профессиональный поединок и в четвертом раунде нокаутировал 29-летнего сенегальского француза.







16 декабря 2010 года (12 раундов), Геннадий Головкин (19-0) - Нильсон Хулио Тапиа (14-2-1)



За четыре месяца до боя в Астане Головкин выиграл пояс "временного" чемпиона по версии WBA, а в поединке в Казахстане на кону стоял уже полноценный пояс Всемирной боксерской ассоциации. 28-летний казахстанский боксер нокаутировал соперника из Колумбии в третьем раунде и впервые стал чемпионом мира среди профессионалов.







9 декабря 2011 года (12 раундов), Геннадий Головкин (21-0) - Лахуан Симон (23-3-2)



Головкин и Симон оспаривали не только пояс WBA, но и вакантный мировой титул от IBO. На момент боя казахстанцу исполнилось 29 лет, а его сопернику - 32 года. Поединок в Дюссельдорфе завершился в первом раунде - Головкин нанес американцу первое досрочное поражение. Проиграл Лахуан и следующий бой нокаут, после чего завершил профессиональную карьеру.







Билли Джо Сондерс (25-0-0, 12 КО)







4 декабря 2009 года (шесть раундов), Билли Джо Сондерс (4-0) - Ли Нобл (11-12)



Будущий чемпион мира в среднем весе, которому в момент боя в Ньюкасле было 20 лет, победил по очкам 22-летнего конкурента.



11 декабря 2010 года (шесть раундов), Билли Джо Сондерс (6-0) - Тони Рэндэлл (11-23-2)



28-летний Рэндэлл подошел в поединку с тремя поражениями подряд, а Сондерсу уступил в третьем раунде техническим нокаутом.



14 декабря 2011 года (восемь раундов), Билли Джо Сондерс (11-0) - Томми Толан (4-7)



Поединок с Толаном стал пятым в 2011 году для Билли Джо. Сондерсу потребовался раунд, чтобы победить соперника техническим нокаутом.



15 декабря 2012 года (12 раундов), Билли Джо Сондерс (15-0) - Ник Блэквелл (12-1)



В бою за два региональных британских пояса боксеры провели на ринге все 12 раундов. Единогласным решением судей поединок выиграл Сондерс.



19 декабря 2015 года (12 раундов), Билли Джо Сондерс (22-0) - Энди Ли (34-2-1)



Главный бой в карьере Сондерса. Большинством голосов судей он отобрал пояс чемпиона мира по версии WBO у ирландца Энди Ли и готов выставить его на бой с Головкиным.











3 декабря 2016 года (12 раундов), Билли Джо Сондерс (23-0) - Артур Акавов (16-1)



После победы над Ли Сондерс год не появлялся на ринге, подбирая себе подходящего соперника. Выбор пал на 30-летнего россиянина Акавова, который как и Сондерс, не имеет славы панчера. Итог: победа по очкам за Сондерсом после 12 раундов боя.







Напомним, Головкин и Сондерс проводили свои бои в минувший уик-энд: британец выиграл у американца Вилли Монро, а Головкин завершил поединок с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом вничью.



Фото tofight.ru (3) и bleacherreport.com (2)