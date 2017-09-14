Артаев рассказал, почему не ждал нокаута в бою Головкин - "Канело" и какие трудности будут у GGG в реванше

По его словам, мексиканец показал прогресс по сравнению с Мейвезером.
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Фото BoxingScene©
Олимпийский чемпион Бахтияр Артаев на брифинге в СЦК рассказал об ожиданиях от повторного поединка между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, а также "вспомнил" о поединках с GGG на ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
- Накануне был исторический и напряженный поединок. Вы уже знаете, что в следующем году может состояться повторный бой. И простым этот поединок не будет. До этой встречи предстоит еще один бой - соперником станет Мигель Котто или Билли Джо Сондерс, - подчеркнул Артаев.
- Вы прогнозировали, что нокаута не будет, и угадали.
- Я хорошо знаком с Геннадием, пять раз с ним встречался на ринге. Знаю, как он боксирует и как бьет. Что касается "Канело", то он хорошо вырос через бои с Котто и Мейвезером. Если будет повторный бой, то Геннадию легко не будет. Пройдет год, он станет старше. Но у него есть тяжелый удар, и он может стать решающим фактором в этом поединке.
- Не сорвет ли реванш с Альваресом планы Головкина стать абсолютным чемпионом мира?
- Если я не ошибаюсь, то этот поединок с Сондерсом будет в декабре. Я думаю, препятствий этому поединку не будет.
Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом завершился вничью.
- Накануне был исторический и напряженный поединок. Вы уже знаете, что в следующем году может состояться повторный бой. И простым этот поединок не будет. До этой встречи предстоит еще один бой - соперником станет Мигель Котто или Билли Джо Сондерс, - подчеркнул Артаев.
- Вы прогнозировали, что нокаута не будет, и угадали.
- Я хорошо знаком с Геннадием, пять раз с ним встречался на ринге. Знаю, как он боксирует и как бьет. Что касается "Канело", то он хорошо вырос через бои с Котто и Мейвезером. Если будет повторный бой, то Геннадию легко не будет. Пройдет год, он станет старше. Но у него есть тяжелый удар, и он может стать решающим фактором в этом поединке.
- Не сорвет ли реванш с Альваресом планы Головкина стать абсолютным чемпионом мира?
- Если я не ошибаюсь, то этот поединок с Сондерсом будет в декабре. Я думаю, препятствий этому поединку не будет.
Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом завершился вничью.