Выставившая счет 118-110 в пользу "Канело" в бою с Головкиным судья нашла единомышленника

Аделейд Берд спровоцировала шквальный огонь критики в свой адрес.
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Альварес и Головкин. Фото: skysports.com
В завершившемся конкурентном чемпионском поединке между средневесами казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) судья Аделейд Берд выставила счет 118-110 в пользу мексиканца, чем спровоцировала шквальный огонь критики. Об этом сообщает vRINGe.com.
Глава Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт, комментируя карту Берд, сказал следующее: "Считаю ее выдающейся судьей, она отсудила свыше 115 титульных поединков, она опекает молодых судей. Я считаю, что это - непростая работа. Видимо, у нее был плохой день, такое бывает. Я не хочу оправдываться".
Сообщалось, что Беннетт отстранил Берд от больших боев. При этом абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд призывал ее и вовсе уволить.
Однако есть и те, кто всецело поддерживают и солидарны с мнением Берд. Настоящую женскую солидарность продемонстрировала судья СиДжей Росс, отметившая на своей странице твиттер: "У меня получился точно такой же счет. Отличная карта".
Напомним, СиДжей Росс запомнилась тем, что в сентябре 2013 года в поединке между "Канело" Альваресом и Флойдом Мейвезером-младшим единственной из судейского состава разглядела ничью.
Глава Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт, комментируя карту Берд, сказал следующее: "Считаю ее выдающейся судьей, она отсудила свыше 115 титульных поединков, она опекает молодых судей. Я считаю, что это - непростая работа. Видимо, у нее был плохой день, такое бывает. Я не хочу оправдываться".
Сообщалось, что Беннетт отстранил Берд от больших боев. При этом абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд призывал ее и вовсе уволить.
Однако есть и те, кто всецело поддерживают и солидарны с мнением Берд. Настоящую женскую солидарность продемонстрировала судья СиДжей Росс, отметившая на своей странице твиттер: "У меня получился точно такой же счет. Отличная карта".
Напомним, СиДжей Росс запомнилась тем, что в сентябре 2013 года в поединке между "Канело" Альваресом и Флойдом Мейвезером-младшим единственной из судейского состава разглядела ничью.