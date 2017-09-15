"Канело" может перебоксировать постаревшего Головкина и выиграть близким решением - известный тренер и телекомментатор

Поединок боксеров состоится уже в ближайшие часы.
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Известный тренер и телекомментатор Тедди Атлас считает, что у мексиканца Сауля "Канело" Альвареса есть все шансы одержать победу в грядущем противостоянии с Геннадием Головкиным, поскольку казахстанец уже не тот боксер, которым был раньше, сообщает Аllboxing.ru.
Прямая трансляция боя Головкин - "Канело" Альварес
"Два года назад я говорил, что Головкин слишком большой и слишком сильный [для Альвареса], - прокомментировал Атлас в эфире ESPN. - Но с тех пор Головкин пошел на спад и проявил себя как одномерный боксер, в то время как "Канело" стал лучше. Правая рука Головкина все равно будет таить в себе опасность на протяжении первых шести раундов, однако если "Канело" сумеет не попасть под удар, думаю, он может перебоксировать постаревшего Головкина и выиграть близким решением".
Напомним, что бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
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