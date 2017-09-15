"Я подбросил GGG одним апперкотом, а он улыбнулся!". Брук сделал прогноз на бой Головкин - "Канело"

Он рассказал, что его больше всего поразило в Головкине.
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Экс-чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук сделал прогноз на бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
В сентября 2016 года Брук досрочно проиграл Головкину. Бой в Лондоне завершился в пятом раунде, когда угол британца выбросил белое полотенце. Для Брука это поражение стало первым в карьере, а после поединка он перенес операцию, так как от ударов Головкина у него сломалась глазница.
"Что поразило меня в Головкине, это сила ударов и умение сокращать дистанцию. Но его можно ударить, и не думаю, что у "Канело" будут проблемы с попаданием. Если придерживаться плана и боксировать, Головкина можно побить. Думаю, "Канело" победит по очкам. Но я знаю одно о Головкине - я подбросил его одним апперкотом, а он просто посмотрел на меня и улыбнулся. Он очень крепкий и умеет держать удар, одним ударом этот бой не закончишь", - цитирует Брука "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
В США и Великобритании поединок будет показан на PPV. Боксеры получат процент от продаж платных трансляций.
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