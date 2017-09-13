Хочу, чтобы наши дети говорили о бое Головкин - "Канело" и 20 лет спустя - Оскар Де Ла Хойя

Промоутер добавил, что этот поединок не требует никакого хайпа.
Вчера 10:11
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Фото: Maxim
Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя ожидает, что предстоящий бой его подопечного мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) оставит след в истории бокса. Об этом сообщает ESPN.
"Это событие не требует никакого хайпа. С одной стороны мы имеем "Канело", у которого есть разрушительная сила удара, огромная скорость и отличная работа ног, а с другой стороны Головкина - непобежденного чемпиона с потрясающей силой. Этот бой нельзя пропустить, вот в чем суть.
У меня нет хрустального шара, но люди знают наверняка, что бой будет великим, с учетом того, что поставлено на карту. Это бой за превосходство. Он покажет, кто лучший боксер в среднем дивизионе и кто номер один в pound-for-pound в мире. Сложно вспомнить, когда мы были свидетелями подобного рода противостояния.
Единственный бой, который я могу сравнить с ним на бумаге, это Марвин Хаглер против Томаса Хирнса. Я хочу, чтобы мои и ваши дети говорили о бое Головкин - "Канело" и 20 лет спустя. Это особенный бой", - поделился промоутер.
Ранее Де Ла Хойя назвал бой Головкин - "Канело" своей золотой медалью в качестве промоутера. "Боксу нужен этот бой, и я счастлив, что сумел организовать его", - добавил он.
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.
"Это событие не требует никакого хайпа. С одной стороны мы имеем "Канело", у которого есть разрушительная сила удара, огромная скорость и отличная работа ног, а с другой стороны Головкина - непобежденного чемпиона с потрясающей силой. Этот бой нельзя пропустить, вот в чем суть.
У меня нет хрустального шара, но люди знают наверняка, что бой будет великим, с учетом того, что поставлено на карту. Это бой за превосходство. Он покажет, кто лучший боксер в среднем дивизионе и кто номер один в pound-for-pound в мире. Сложно вспомнить, когда мы были свидетелями подобного рода противостояния.
Единственный бой, который я могу сравнить с ним на бумаге, это Марвин Хаглер против Томаса Хирнса. Я хочу, чтобы мои и ваши дети говорили о бое Головкин - "Канело" и 20 лет спустя. Это особенный бой", - поделился промоутер.
Ранее Де Ла Хойя назвал бой Головкин - "Канело" своей золотой медалью в качестве промоутера. "Боксу нужен этот бой, и я счастлив, что сумел организовать его", - добавил он.
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе при аншлаге на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также показан в 400 кинотеатрах Америки.