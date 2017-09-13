За дебютный бой "Канело" получил 60 долларов, а с Головкиным заработает восьмизначную сумму - Дэн Рафаэль

Эксперт ESPN поделился информацией о гонораре мексиканца.
13 сентября 23:23
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Сауль "Канело" Альварес. Фото: Erik Verduzco/ Las Vegas Review-Journal
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль поделился информацией о гонораре Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО), который мексиканец получит за бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Канело" напомнил, что за свой дебютный бой в профессионалах в 15 лет он получил 60 долларов. В субботу же за бой с Головкиным он заработает восьмизначную сумму", - написал Рафаэль на сайте ESPN.
Альварес дебютировал на профи-ринге в октябре 2005 года в Мексике. Мексиканец в четвертом раунде техническим нокаутом победил соотечественника Абрахама Гонсалеса. С тех пор "Канело" провел еще 50 боев, в которых одержал 49 побед при одном поражении и одной ничьей.
Поединок между Альваресом и Головкиным станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, процент от продажи которых полагается боксерам. Также Головкин и "Канело" получат долю от продажи билетов, выручка от которых составила 30 миллионов долларов.
"Канело" напомнил, что за свой дебютный бой в профессионалах в 15 лет он получил 60 долларов. В субботу же за бой с Головкиным он заработает восьмизначную сумму", - написал Рафаэль на сайте ESPN.
Альварес дебютировал на профи-ринге в октябре 2005 года в Мексике. Мексиканец в четвертом раунде техническим нокаутом победил соотечественника Абрахама Гонсалеса. С тех пор "Канело" провел еще 50 боев, в которых одержал 49 побед при одном поражении и одной ничьей.
Поединок между Альваресом и Головкиным станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы казахстанца, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от мексиканца.
Бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, процент от продажи которых полагается боксерам. Также Головкин и "Канело" получат долю от продажи билетов, выручка от которых составила 30 миллионов долларов.