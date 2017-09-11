Дни Головкина сочтены. Я показал, как побить его, а скорость и молодость "Канело" станут решающим фактором - Келл Брук

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
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Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Дни Головкина сочтены. Я показал, как побить его, а скорость и молодость "Канело" станут решающим фактором - Келл Брук

Британец отметил, что GGG едва удалось победить Джейкобса.

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29 Комментариев
Головкин и Брук. Фото: HBO.com
Головкин и Брук. Фото: HBO.com
Бывший чемпион мира в полусреднем весе британский боксер Келл Брук верит, что его бывший соперник - чемпион WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин потерпит поражение от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса в их поединке 16 сентября в Лас-Вегасе.

"Ты хорош настолько, насколько хорошо провел свой последний бой. Потому я думаю, что дни Головкина сочтены. Мы видели лучшее, на что он способен, но теперь люди знают, что он обычный человек. Все думали, что он может переехать каждого, но большинство его соперников проигрывали еще до того, как пропускали удары.

Теперь все понимают, что Головкин - обычный человек и его можно ударить и даже побить. Топовые боксеры будут выходить с этим настроем. Упорные тренировки и вера в себя помогут им побить этого парня. Я по-прежнему думаю, что показал, как побить Головкина, которому едва удалось победить Джейкобса.

Я склоняюсь к "Канело". Он преуспел за последние годы: его динамика, скорость и молодость - все это сыграет решающую роль в бою. У меня есть чувство, что "Канело" способен выиграть этот бой, если будет придерживаться плана и правильно боксировать.

"Канело" обладает большей мощью, чем я, когда я поднялся к Головкину. У "Канело" есть сила, движение и боксерский интеллект, к тому же он мексиканец и очень хорошо использует ринг. Если его не поймают в начале боя и он не станет идти в размен ударами, то сможет победить. Советую "Канело" держать Головкина на безопасной дистанции в первой половине боя", - заявил Брук в интервью Sky Sports.

Однако сам Джейкобс придерживается иного мнения относительного фаворита в бою Головкин - "Канело". По словам американца, мексиканец не сможет выдержать удары казахстанца, и потому проиграет.

Напомним, Бурк встречался с Головкиным в сентябре 2016 года в Лондоне. Британец, поднявшийся на две весовые категории, проиграл техническим нокаутом в пятом раунде и получил перелом глазницы.
  Комментариев: 29
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Комментарии

 
 
Талгат Жананбаев 13 сентября 20:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 781
Бруку мешает глаз))) трезво смотреть на вещи
Ответить 11
 
Blackwolf ! 13 сентября 20:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2514
Талгат Жананбаев, !!!!
Ответить 3
 
Naiman 13 сентября 20:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 729
Я показал как побить его своим лицом
Ответить 5
 
Руся Махамбетов 13 сентября 20:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1084
Не надо было рефери останавливать бой.. надо было ему глаза в задницу натянуть!
Ответить 4
 
Davor Shuker 13 сентября 20:40
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Конечно Головкин ему карьеру закончил вот и он обиженный
Ответить 4
 
Бекжан Бителеуов 13 сентября 20:40
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
Екінші көзін ағызып қою керек, нигердың.
Ответить 2
 
KAIRAT 13 сентября 20:42
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6638
Ket bruk!!!!!!
Ответить 6
 
Алишер Абилбек 13 сентября 20:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1280
Может просто пиарит бой?
Ответить 2
 
Марат Ахметжанов 13 сентября 20:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 147
Такой же трепло как Монро
Ответить 2
 
KAIRAT 13 сентября 20:44
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6638
Это его дни сочтены в боксе.а не Геннадия
Ответить 3
 
Mara 13 сентября 20:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1612
Не тужься Келл Брук а то подбитый глаз из задницы вылезет.
Ответить 4
 
WBOKING 13 сентября 20:55
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1558
Есть только один чемпион который уничтожит , но его зовут не Альварес...
Ответить -2
 
KAIRAT 13 сентября 22:11
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6638
ЧМOKING,,кого ты имеешь виду?твоего кумира-цыганенка шугливого,который потерял ручку ?
Ответить 3
 
WBOKING 13 сентября 23:38
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1558
KAIRAT ,потерял ручку Юбенк-младший в том году, а в этом году перед июньским боем Головкин заднюю включил,,,не помнишь?
Ответить -2
 
ARE. A 13 сентября 21:11
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 214
Вот насмешил! Чтобы показать, как победить - надо победить!
Ответить 2
 
Данияр Абенов 13 сентября 21:13
Статус: Профи
Рейтинг: 366
А кто тебе карьеру испортил, а?
Ответить 1
 
M585 13 сентября 21:28
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1559
Еще один Обиженный!
Ты сначала глазницы свои вылечи - терминатор мля!
Ответить 2
 
Камиль Рахимбеков 13 сентября 21:35
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Злюки комментаторы. Полегче, полегче )))
Ответить -1
 
Сымбат Аскаров 13 сентября 21:59
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
До 5 го раунда показал как Пизы получать. И сделал себе имя.но это тебе дорого обошлось
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев 13 сентября 22:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1487
Ну все недоноски против,этот Брук видимо из клиники ещё не выписался,мало дали!
Ответить 1
 
Абылай Жанибеков 13 сентября 22:04
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Кет кыртпай албасты козим козим деп ойбайлаган ким ищак неме
Ответить 2
 
Сабит Оразбаев 13 сентября 22:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2455
Что он там показал? В первом раунде Гена чуть не задавил и потом игрался просто. Походу мозг повредил ему
Ответить 2
 
Тимур Адильханов 13 сентября 23:04
Статус: Профи
Рейтинг: 308
Погнал парень.Попутал берега.
Ответить 1
 
Каппас Жакупов 13 сентября 23:26
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Такое ощущение, что у него проблема не с глазами, а с головой!Кажется, что он уже воробьям дули показывает!
Ответить 1
 
Шах Ермекулы 13 сентября 23:50
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Аха тебе дважды
Ответить 0
 
Marat* Вчера 01:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1374
парнишка тупенький. Этим боем с Бруком, Гена сделал то, чего хотел. Заинтересовал Альвареса, который 2 года избегал боя. Брук просто подставил Канело, а ещё сейчас подливает масло в огонь. Браво!
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Argimbaev Serik Вчера 01:38
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
Да Мехди Буадла и Амар Амари показали лучше бокс против Гены, чем Брук.
Те то хоть весь бой по 8 раундов простояли и на своих двоих ушли. Да и с глазницами целыми.
Сколько вот таких советчиков было как победить GGG )))
Ответить 1
 
Rza Samar Вчера 09:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 65
Вроде в начале он говорил, что болеет за GGG. Меняет мнение как глазницы свои при каждом бое!
Ответить 0
 
Tigana Ivanov Вчера 12:30
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
...бедолага ,видать и мозги ему Гена повредил ,учит мекса как вести бой ,и научил ,нужно оказывается бегать от Головкина по рингу ,как зайцу от волка ,а Гена и есть Белый Волк ,поедающий на завтрак всяких бруксов..,слава богу скальпы с них не снимает...
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