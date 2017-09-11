Дни Головкина сочтены. Я показал, как побить его, а скорость и молодость "Канело" станут решающим фактором - Келл Брук

Британец отметил, что GGG едва удалось победить Джейкобса.
13 сентября 20:20
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Головкин и Брук. Фото: HBO.com
Бывший чемпион мира в полусреднем весе британский боксер Келл Брук верит, что его бывший соперник - чемпион WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин потерпит поражение от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса в их поединке 16 сентября в Лас-Вегасе.
"Ты хорош настолько, насколько хорошо провел свой последний бой. Потому я думаю, что дни Головкина сочтены. Мы видели лучшее, на что он способен, но теперь люди знают, что он обычный человек. Все думали, что он может переехать каждого, но большинство его соперников проигрывали еще до того, как пропускали удары.
Теперь все понимают, что Головкин - обычный человек и его можно ударить и даже побить. Топовые боксеры будут выходить с этим настроем. Упорные тренировки и вера в себя помогут им побить этого парня. Я по-прежнему думаю, что показал, как побить Головкина, которому едва удалось победить Джейкобса.
Я склоняюсь к "Канело". Он преуспел за последние годы: его динамика, скорость и молодость - все это сыграет решающую роль в бою. У меня есть чувство, что "Канело" способен выиграть этот бой, если будет придерживаться плана и правильно боксировать.
"Канело" обладает большей мощью, чем я, когда я поднялся к Головкину. У "Канело" есть сила, движение и боксерский интеллект, к тому же он мексиканец и очень хорошо использует ринг. Если его не поймают в начале боя и он не станет идти в размен ударами, то сможет победить. Советую "Канело" держать Головкина на безопасной дистанции в первой половине боя", - заявил Брук в интервью Sky Sports.
Однако сам Джейкобс придерживается иного мнения относительного фаворита в бою Головкин - "Канело". По словам американца, мексиканец не сможет выдержать удары казахстанца, и потому проиграет.
Напомним, Бурк встречался с Головкиным в сентябре 2016 года в Лондоне. Британец, поднявшийся на две весовые категории, проиграл техническим нокаутом в пятом раунде и получил перелом глазницы.
"Ты хорош настолько, насколько хорошо провел свой последний бой. Потому я думаю, что дни Головкина сочтены. Мы видели лучшее, на что он способен, но теперь люди знают, что он обычный человек. Все думали, что он может переехать каждого, но большинство его соперников проигрывали еще до того, как пропускали удары.
Теперь все понимают, что Головкин - обычный человек и его можно ударить и даже побить. Топовые боксеры будут выходить с этим настроем. Упорные тренировки и вера в себя помогут им побить этого парня. Я по-прежнему думаю, что показал, как побить Головкина, которому едва удалось победить Джейкобса.
Я склоняюсь к "Канело". Он преуспел за последние годы: его динамика, скорость и молодость - все это сыграет решающую роль в бою. У меня есть чувство, что "Канело" способен выиграть этот бой, если будет придерживаться плана и правильно боксировать.
"Канело" обладает большей мощью, чем я, когда я поднялся к Головкину. У "Канело" есть сила, движение и боксерский интеллект, к тому же он мексиканец и очень хорошо использует ринг. Если его не поймают в начале боя и он не станет идти в размен ударами, то сможет победить. Советую "Канело" держать Головкина на безопасной дистанции в первой половине боя", - заявил Брук в интервью Sky Sports.
Однако сам Джейкобс придерживается иного мнения относительного фаворита в бою Головкин - "Канело". По словам американца, мексиканец не сможет выдержать удары казахстанца, и потому проиграет.
Напомним, Бурк встречался с Головкиным в сентябре 2016 года в Лондоне. Британец, поднявшийся на две весовые категории, проиграл техническим нокаутом в пятом раунде и получил перелом глазницы.