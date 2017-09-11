У Головкина многое не получилось со мной в ринге, но "Канело" не сможет выдержать его удары - Джейкобс

Экс-соперник GGG считает, что разница в габаритах и опыт сыграют свою роль.
13 сентября 17:07
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Джейкобс и Головкин. Фото: USA Today
Бывший "регулярный" чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) поделился мнением о поединке своего недавнего соперника - казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО), а также высказал мнение о фаворите в этом противостоянии.
"Я скажу, что выиграет Головкин. И это не потому, что его победа как-то укрепит мои позиции. Просто я и вправду верю, что он крупнее, сильнее и лучше. У него многое не получилось со мной в ринге, но против такого парня, как "Канело", габариты имеют значение.
Это бокс, физический вид спорта. Головкин бился с настоящими средневесами, а для "Канело" это будет в первый раз, когда он выйдет против того, кто считается одним из сильнейших боксеров среднего дивизиона. Он делает реально большой скачок. Поэтому я думаю, что "Канело" не сможет выдержать все эти удары (от Головкина).
Неважно, получится этот вечер длинным или коротким, Головкину будет тяжело действовать в своем привычном стиле и переть как бык. "Канело" - тот парень, что идет вперед и не отступает. Поэтому интересно будет посмотреть, сможет ли он к такому приспособиться", - цитирует Джейкобса Boxingnews24.com.
Ранее свой прогноз на этот бой сделал Вилли Монро-младший, которого Triple G в мае 2015 года забил за шесть раундов. Американец уверен, что "Канело" воспользуется слабостями Головкина и одержит досрочную победу.
Поединок между Головкиным и "Канело" станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции). Помимо титулов казахстанца - WBA (Super), IBO, WBC и IBF, на кону также будут стоять специальный пояс от WBC, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца.
"Я скажу, что выиграет Головкин. И это не потому, что его победа как-то укрепит мои позиции. Просто я и вправду верю, что он крупнее, сильнее и лучше. У него многое не получилось со мной в ринге, но против такого парня, как "Канело", габариты имеют значение.
Это бокс, физический вид спорта. Головкин бился с настоящими средневесами, а для "Канело" это будет в первый раз, когда он выйдет против того, кто считается одним из сильнейших боксеров среднего дивизиона. Он делает реально большой скачок. Поэтому я думаю, что "Канело" не сможет выдержать все эти удары (от Головкина).
Неважно, получится этот вечер длинным или коротким, Головкину будет тяжело действовать в своем привычном стиле и переть как бык. "Канело" - тот парень, что идет вперед и не отступает. Поэтому интересно будет посмотреть, сможет ли он к такому приспособиться", - цитирует Джейкобса Boxingnews24.com.
Ранее свой прогноз на этот бой сделал Вилли Монро-младший, которого Triple G в мае 2015 года забил за шесть раундов. Американец уверен, что "Канело" воспользуется слабостями Головкина и одержит досрочную победу.
Поединок между Головкиным и "Канело" станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции). Помимо титулов казахстанца - WBA (Super), IBO, WBC и IBF, на кону также будут стоять специальный пояс от WBC, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца.