У Головкина многое не получилось со мной в ринге, но "Канело" не сможет выдержать его удары - Джейкобс

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
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Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

У Головкина многое не получилось со мной в ринге, но "Канело" не сможет выдержать его удары - Джейкобс

Экс-соперник GGG считает, что разница в габаритах и опыт сыграют свою роль.

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15 Комментариев
Джейкобс и Головкин. Фото: USA Today
Джейкобс и Головкин. Фото: USA Today
Бывший "регулярный" чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) поделился мнением о поединке своего недавнего соперника - казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО), а также высказал мнение о фаворите в этом противостоянии.

"Я скажу, что выиграет Головкин. И это не потому, что его победа как-то укрепит мои позиции. Просто я и вправду верю, что он крупнее, сильнее и лучше. У него многое не получилось со мной в ринге, но против такого парня, как "Канело", габариты имеют значение.

Это бокс, физический вид спорта. Головкин бился с настоящими средневесами, а для "Канело" это будет в первый раз, когда он выйдет против того, кто считается одним из сильнейших боксеров среднего дивизиона. Он делает реально большой скачок. Поэтому я думаю, что "Канело" не сможет выдержать все эти удары (от Головкина).

Неважно, получится этот вечер длинным или коротким, Головкину будет тяжело действовать в своем привычном стиле и переть как бык. "Канело" - тот парень, что идет вперед и не отступает. Поэтому интересно будет посмотреть, сможет ли он к такому приспособиться", - цитирует Джейкобса Boxingnews24.com.

Ранее свой прогноз на этот бой сделал Вилли Монро-младший, которого Triple G в мае 2015 года забил за шесть раундов. Американец уверен, что "Канело" воспользуется слабостями Головкина и одержит досрочную победу.

Поединок между Головкиным и "Канело" станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции). Помимо титулов казахстанца - WBA (Super), IBO, WBC и IBF, на кону также будут стоять специальный пояс от WBC, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца.
  Комментариев: 15
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Комментарии

 
 
Булат Балагур 13 сентября 17:18
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1857
Джейкобс не зря упомянул про габариты - все видели что он был намного крупнее Головкина , но это его не спасло от поражения ! А что касаемо Канело , то он как раз таки не будет меньше Головкина - как утверждает Джекобс , а скорее всего будет тяжелее Гены !
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Argimbaev Serik 13 сентября 17:26
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
"Головкин бился с настоящими средневесами" - да вообще-то Головкин в своем прошлом бою бился с настоящим полутяжем по фамилии Джейкобс. Этот парень реально не уступал по габаритам Уорду и Ковалеву, если не превосходил.
Так что Джейкобсу стоит помолчать про то что Головкин якобы крупнее Альвареса.
Ответить 3
 
Mara 13 сентября 17:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1612
Дааа Джейкобс начал прозревать или принаваться что в том бою ГГГ был чистым средневесом а он ушастик не менее полутяжа.
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Blackwolf ! 13 сентября 18:11
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2514
Mara,++++1000% !!! Да еще хаВает допинг , мистер Джейкобс ...горстями в борьбе сраком ! ! !
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Not Rated 13 сентября 19:27
Статус: Профи
Рейтинг: 398
Blackwolf !,зря ты так, не дай бог никому такое пережить как Джейкобс.
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Blackwolf ! 13 сентября 19:54
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2514
Not Rated,...конешно ...НЕ ДАЙ БОГ ! Но , а затем ....включается азарт ....как велогонщиком ......принемал лекарства , которые потихоньку перешли в допинг ! Три петли выиграл .....и попался ! А , ГГГ-УЛЛЫЫЫ , честно выходит ! ! !
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not.rated 13 сентября 20:28
Статус: Профи
Рейтинг: 398
Blackwolf !,ну какой допинг? Ты понимаешь , человек находится в стадии длительной ремиссии. Он вынужден принимать препараты, чтобы продлить эту ремиссию. Это вообще чудо, что человек , перенесший рак выходит на ринг и бьется с сильнейшим боксером.
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Blackwolf ! 13 сентября 20:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2514
not.rated,....в СШАях есть везде такой пунктик .....компания или учередитель ....ИМЕЕТ ПРАВО ЗАСТАВИТЬ ДЫХНУТЬ В ТРУБОЧКУ ИЛИ СДАТЬ АНАЛИЗ МОЧИ ! ВОПРОС ВРЕМЕНИ ....
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Serik Orda 13 сентября 17:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 928
Да был бычок как то в бою с Геной по имени Лемью. Тогда одним только джебом Гена размазал его нос. Думаю так и будет с Саулем
Ответить 2
 
Дамир Есханов 13 сентября 17:52
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Помнит еще как его черные ушки тряслись от ударов Гены!
Ответить 3
 
ARE. A 13 сентября 17:54
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 214
Джейкобс как-будто себя здесь похвалил)
Ответить 1
 
Марат Ахметжанов 13 сентября 18:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 147
Только Джейкобс знает с каким весом он выходил против Головкина и поэтому такие прогнозы даёт
Ответить 2
 
Сабит Оразбаев 13 сентября 22:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2455
Джейкобс с преимуществом веса и габарита после гонга повись на канатах и ели выжил, Канело с макаронными ножками после половины боя поплывет
Ответить 1
 
Davor Shuker 13 сентября 23:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Да габариты имеет значения и мравнивать Хулио Сезара Чавеса с Головкиным полный бред так как Чавес от сгонки веса ели стоял на ногах и то Канело не смог его нокаутировать а Головкин чувствует себя в этом весе комфортно
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Шах Ермекулы 13 сентября 23:35
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Кто бы сомневался ?)
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