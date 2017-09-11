Сменился участник PPV-андеркарта в вечере бокса Головкин - Альварес

Событие пройдет в эти выходные на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
13 сентября 15:45
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Фото: HBO.com
Сменился участник вечера бокса 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО). Об этом сообщает ESPN.
В андеркарте должен был состояться бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе между мексиканцем Хорхе Ларой (29-0-2, 21 КО) и американцем Джозефом Диасом (24-0, 13 КО).
Однако мексиканский боксер травмировал спину на тренировке и не сможет выступить 16 сентября. Заменить соотечественника вызвался Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО), ранее готовившийся ко встрече с филиппинцем Драйаном Франсиско (29-4-1, 22 КО).
Правда неизвестно, сохранит ли Всемирный боксерский совет (WBC) статус поединка "элиминаторным", ведь, в отличие от Лары, Ривера не входит в обновленный ТОП-15 рейтинга организации. Чемпионом мира по версии WBC в полулегком весе является американец Гэри Расселл-младший (28-1, 17 КО).
Добавим, что бой между Ларой и Диасом был одним из четырех поединков, который будет показан через систему платных трансляций (PPV). С полным списком PPV-андеркарта можно ознакомиться здесь.
Также сообщалось, что в андеркарте у Головкина и "Канело" выступит двукратная олимпийская чемпионка. С другими участниками вечера бокса можно ознакомиться по этой ссылке.
В андеркарте должен был состояться бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе между мексиканцем Хорхе Ларой (29-0-2, 21 КО) и американцем Джозефом Диасом (24-0, 13 КО).
Однако мексиканский боксер травмировал спину на тренировке и не сможет выступить 16 сентября. Заменить соотечественника вызвался Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО), ранее готовившийся ко встрече с филиппинцем Драйаном Франсиско (29-4-1, 22 КО).
Правда неизвестно, сохранит ли Всемирный боксерский совет (WBC) статус поединка "элиминаторным", ведь, в отличие от Лары, Ривера не входит в обновленный ТОП-15 рейтинга организации. Чемпионом мира по версии WBC в полулегком весе является американец Гэри Расселл-младший (28-1, 17 КО).
Добавим, что бой между Ларой и Диасом был одним из четырех поединков, который будет показан через систему платных трансляций (PPV). С полным списком PPV-андеркарта можно ознакомиться здесь.
Также сообщалось, что в андеркарте у Головкина и "Канело" выступит двукратная олимпийская чемпионка. С другими участниками вечера бокса можно ознакомиться по этой ссылке.