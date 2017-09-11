Если "Канело" думает, что знает силу Головкина, то он заблуждается - комментатор HBO

Эксперт не исключает досрочное поражение Альвареса до пятого раунда.
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Комментатор HBO Джим Лэмпли заявил, что мексиканский боксер Сауль Альварес не имеет представления о подлинной мощи казахстанца Геннадия Головкина. По словам Лэмпли, он не будет шокирован, если "Канело" проиграет в третьем или четвертом раундах.
"Альварес заблуждается, если думает, что знает подлинную мощь Головкина. Он ошибается, если так думает, исходя из их нескольких спаррингов. На самом деле он не знает о силе GGG ничего. Впервые реальную мощь можно испытать в ринге во время боя с Головкиным. Это касается всех соперников. Посмотрим, сможет ли Альварес без ущерба принять это.
Ведь не секрет, что контр-панчер в случае длительного боя имеет больше возможностей для адаптации. Это преимущество боксеров данного стиля. Поэтому не исключено, что "Канело" обретет уверенность, и даже найдет способ выиграть, если будет проходить раунд за раундом. Но, с другой стороны, я не буду шокирован, если он будет остановлен в третьем или четвертом раунде - он никогда не испытывал на себе мощь, которой обладает GGG.
Битва футболок, или как команда Головкина потроллила "Канело" перед боем в Лас-Вегасе
"Канело" - контр-панчер. Поэтому часть его захочет, чтобы Геннадий атаковал его. В то же время, может, GGG планирует боксировать с ним. Но в конце концов наступит момент, когда GGG "откроет огонь", используя всю свою силу", - цитирует Лэмпли Boxingnews24.com.
Напомним, что поединок Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. В США бой будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. О том, где можно посмотреть бой, который состоится утром 17 сентября по времени Астаны, можно узнать здесь.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.