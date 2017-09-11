Промоутер Головкина прокомментировал назначение американских судей на бой с "Канело"

Поединок состоится утром 17 сентября по времени Астаны.
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Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Том Леффлер в интервью сайту Boxingscene.com прокомментировал назначение американской бригады судей на бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
"У нас не было никаких возражений против этих судей, которые были выбраны. Я думаю, что Кенни Бэйлесс (американец - прим. ред) доказал, что он один из лучших судей в мире, и мы довольны судьями. Геннадий собирается привести с собой еще двух собственных "судей", ответственных за его 23 нокаута подряд.
Я считаю, что, несмотря на равные силы и конкурентность боксеров, у Геннадия больше шансов, благодаря его сильным ударам", - поделился Леффлер.
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Помимо Бейлиса, обслуживать бой казахстанца и мексиканца вызваны американские судьи - Эделейд Берд, Дэйв Моретти (оба из Невады) и Дон Трелла (Коннектикут).
Стоит отметить, что сейчас активно обсуждается, что в случае если поединок дойдет до вынесения судейского вердикта, Головкина могут засудить в Лас-Вегасе. В пример этого приводят то, что в июле 2014 года в Лас-Вегасе Альварес уже получил спорную победу раздельным решением судей над Эрисланди Ларой, а в 2013-м и вовсе один из судей выставил ничью в его поединке с Флойдом Мейвезером, который "Канело" проиграл практически деклассированием.
Напомним, что поединок Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. В США бой будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. О том, где можно посмотреть бой, который состоится утром 17 сентября по времени Астаны, можно узнать здесь.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.