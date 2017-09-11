"Гена, Алга!". В Казахстане набирает популярность флешмоб в поддержку Головкина перед боем с "Канело"

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РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
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Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
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Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
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Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
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Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
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Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
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Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
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Динамо М Лада 22:30
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Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
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Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
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Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
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Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
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Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
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Бублик Истомин 16:30
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Путинцева Дияс 09:30
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Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Гена, Алга!". В Казахстане набирает популярность флешмоб в поддержку Головкина перед боем с "Канело"

В акции может принять участие любой желающий.

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7 Комментариев
Фото с сайта tengrinews.kz
Фото с сайта tengrinews.kz

В сети набирает обороты флешмоб в поддержку чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина перед его поединком с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который был запущен на радио "Жулдыз ФМ", передает корреспондент Vesti.kz.

Условия флешмоба простые: любой желающий выкладывает свою фотографию с национальной символикой, будь-то традиционные казахские инструменты, одежда или другая национальная атрибутика с обязательным условием - подписью и хэштегом #ГенаАлга #жулдызфмфлешмоб. К акции уже присоединились как звезды отечественной эстрады, так и обычные казахстанцы.




К слову, большой популярностью у участников акции пользуется казахский чапан, аналогичный тому, в котором нередко появляется на ринге и сам Головкин. К акции, которая продлится до 17 сентября, присоединились сотни человек со всего Казахстана, включая звезд казахстанской эстрады и кино, в их числе певцы Сакен Майгазиев, Айкын, Ернар Айдар, Гадильбек Жанай, Дильхан Исаев, Ушкын Жамалбек, Омиркул Айниязов, Бейбит Кушкалиев, Жигер Ауыпбаев, певицы Айкерим Калаубаева, Дана Кентай, Жанна Орынбасарова, домбрист Нуржан Тажикенов, композитор Улыкпан Жолдасов, композитор и певец Нурлан Еспанов, актер и певец Нурболат Абдуллин, актер Жасулан Базарбаев, актер и телеведущий Рахман Омар, актер Ерден Телемисов, продюсер Ринат Таттыбай, группы "Самал", "Заман", дуэт "Шамшырак" и участники Спартакиады Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

Подробную подборку публикаций участников флешмоба смотрите на странице "Жулдыз ФМ" в Instagram.

К примеру, певец Сакен Майгазиев просит всех поддержать Головкина в предстоящем бою c "Канело". "Утром 17 сентября в Лас-Вегасе Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес проведут бой! Безусловно, весь мир будет смотреть этот бой. Давайте все поддержим нашего боксера! 37 боев - 37 побед! Пожелаем удачи нашему казахскому герою, братья!" - написал певец.

17 қыркүйекте таңғы уақытта Лас-Вегас қаласында күллі әлем көз тігетін жекпе-жек өтеді! Еліміздің мақтанышы Геннадий Головкин мексикалық боксшы Сауль Альвареспен жұдырықтасады! Біз: "Əкем –орыс, шешем – кəріс, ал мен – қазақпын!" дейтін жаны қазақ, жүрегі қазақ жерлесімізге жеңіс тілейміз! 37 жекпе-жек – 37 жеңіс!  Біз кәсіпқой бокста жеңіліп көрмеген жерлесімізді қолдаймыз! Шаршы алаңда шашасына шаң жұқтырмаған қазақ батыры - Геннадий Головкинді бірге қолдайық! Жұлдыз FM радиосы Геннадий Головкинді қолдауға арналған флешмоб бастап отыр! Арнайы флешмобқа қосыл! Эстафетаны жалғастыр! Ол үшін мүмкіндік болса, ұлттық киім киіп, сурет немесе видеоға түсіп, #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб  хэштегтерімен парақшаға жарияла! Геннадий Головкин @gggboxing мен Жұлдыз FM радиосының @zhuldyz.fm парақшаларын белгілеуді де ұмытпа! Жұлдызың жансын, GGG! Гена, алға!!! @gggboxing  #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб #жұлдызфмфлешмоб #ГенаАлга #жулдызфмфлешмоб

Публикация от Saken Maigaziyev (@saken_maigaziyev)




Известный отечественный исполнитель Айкын также выразил поддержку GGG.

"Утром 17 сентября в Лас-Вегасе пройдет бой, который будет наблюдать весь мир! Гордость нашей страны Геннадий Головкин проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом! Желаем победы нашему земляку, говорящему "Отец - русский, мама - кореянка, а я - казах"! Давайте все вместе поддержим нашего казахского героя Геннадия Головкина! На радио "Жулдыз FM" стартовал флешмоб в поддержку Геннадия Головкина! Участвуй во флешмобе! Продолжи эстафету! Пусть осветят его путь звезды, GGG! Гена, вперед!!! Если есть возможность, наденьте казахский костюм и снимите видео, опубликовав это с хэштегом #ГенаАлга #жулдызфмфлешмоб. И не забудьте отметить Геннадия Головкина (@gggboxing), радио "Жулдыз FM" (@zhuldyz.fm!)", - написал Айкын.

#Repost @aikyn (@get_repost)  17 қыркүйекте таңғы уақытта Лас-Вегас қаласында күллі әлем көз тігетін жекпе-жек өтеді! Еліміздің мақтанышы Геннадий Головкин мексикалық боксшы Сауль Альвареспен жұдырықтасады! Біз: "Əкем –орыс, шешем – кəріс, ал мен – қазақпын!" дейтін жаны қазақ, жүрегі қазақ жерлесімізге жеңіс тілейміз! 37 жекпе-жек – 37 жеңіс!  Біз кәсіпқой бокста жеңіліп көрмеген жерлесімізді қолдаймыз! Шаршы алаңда шашасына шаң жұқтырмаған қазақ батыры - Геннадий Головкинді бірге қолдайық! Жұлдыз FM радиосы Геннадий Головкинді қолдауға арналған флешмоб бастап отыр! Арнайы флешмобқа қосыл! Эстафетаны жалғастыр! Ол үшін мүмкіндік болса, ұлттық киім киіп, сурет немесе видеоға түсіп, #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб  хэштегтерімен парақшаға жарияла! Геннадий Головкин @gggboxing мен Жұлдыз FM радиосының @zhuldyz.fm парақшаларын белгілеуді де ұмытпа! Жұлдызың жансын, GGG! Гена, алға!!! @gggboxing  #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб #жұлдызфмфлешмоб #ГенаАлга #жулдызфмфлешмоб

Публикация от @zhuldyz.fm




Как пояснил программный директор радио "Жулдыз ФМ" Жасулан Кали, цель флешмоба - выразить поддержку Геннадию Головкину и напомнить, что он не один и вся страна болеет за него. "Весь Казахстан поддерживает и верит в победу Геннадия. Мы видим это по активности наших слушателей, по активности соцсетей и той искренности, с которой люди желают успеха нашему спортсмену. Головкин выступает на ринге под флагом Казахстана, весь мир говорит о нас с гордостью. При этом, GGG выходит на ринг в нашей национальной одежде, поэтому мы начали флешмоб именно в казахских чапанах и казахской символике, чтобы выразить ему свою поддержку. На бой с Альваресом он идет ни один! Гена, Алга!", - рассказал Кали.

Керемет! #Repost @konildiayu (@get_repost) 37 жекпе-жек — 37 жеңіс! Қазақтың көк байрағының Америка төрінен тағы да желбірейтін сәтке аз қалды! 17 қыркүйек күні таңертең жерлесіміз, мақтанышымыз Геннадий Головкин мексикалық Сауль Альвареспен шаршы алаңға шығады! Жұлдыз FM радиосы Геннадий Головкинді алдағы жекпе-жекте қолдау мақсатында арнайы флешмоб ұйымдастырып жатыр! Сен де қапы қалма! Флешмобқа қосылып, эстафетаны жалғастыр!Ол үшін мүмкіндік болса, ұлттық киім киіп, сурет немесе видеоға түсіп, #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб #жұлдызфмфлешмоб хэштегтерімен парақшаға жарияла! Геннадий Головкин @gggboxing мен Жұлдыз FM радиосының @zhuldyz.fm парақшаларын белгілеуді де ұмытпа!  #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб #жұлдызфмфлешмоб

Публикация от @zhuldyz.fm




Напомним, что поединок Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. В США бой будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. О том, где можно посмотреть бой, который состоится утром 17 сентября по времени Астаны, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.

Обслуживать поединок, на кону которого стоят все титулы Головкина, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от "Канело", вызвана американская судейская бригада.

Все новости по бою Головкин - Альварес

  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Талгат Жананбаев 13 сентября 14:28
Статус: МСМК
Рейтинг: 781
Гена, алга!!! Вся страна с тобой!
Ответить 4
 
NIK Вчера 00:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 208
Талгат Жананбаев,
Как говорят - в семье не без урода,
Есть хейтеры - болеют за Урода,
вернее за Уорда, извиняюсь,
Но Гена победит - не сомневаюсь!
Ответить 0
 
Дау Лет 13 сентября 14:51
Статус: Фанат
Рейтинг: 48
bizdin karakoz boksshylarga ( 09.09 kuni "cirk" korsetken bizge) osylai jumys jasaudy uirenu kerek, osylai nasihattau kerek, osylai biznes jasau kerek, "aldeekandai" bop shygyp ,"vaajmyi" bop jurmei. boksshy karapaiym, al promouter isker bolsa boldy. Jasa Gena, katty kuantasyn bizdi kashanda. Aman bol. Bar jaksylyk, Jeniz tileimiz !!
Ответить 2
 
Ержан Турсынов 13 сентября 15:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
Отличная идея, респект ЖұлдызFM!
GGG ЧЕМПИОН!!!
Ответить 3
 
Ерсин Саулетов 13 сентября 15:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1020
ГЕНА АЛҒА тек ғана АЛҒА
Ответить 3
 
Arlan Beybarys 13 сентября 15:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1684
ЧЕМПИОН!!!!!Геннадий Геннадьевич Головкин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Алга, GGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить 3
 
Gabit Kinajt 13 сентября 17:14
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1138
Вообще то ему не нравится когда его называют просто Гена, а не Геннадий
Ответить 0
 