"Гена, Алга!". В Казахстане набирает популярность флешмоб в поддержку Головкина перед боем с "Канело"

В акции может принять участие любой желающий.
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В сети набирает обороты флешмоб в поддержку чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина перед его поединком с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который был запущен на радио "Жулдыз ФМ", передает корреспондент Vesti.kz.
Условия флешмоба простые: любой желающий выкладывает свою фотографию с национальной символикой, будь-то традиционные казахские инструменты, одежда или другая национальная атрибутика с обязательным условием - подписью и хэштегом #ГенаАлга #жулдызфмфлешмоб. К акции уже присоединились как звезды отечественной эстрады, так и обычные казахстанцы.
К слову, большой популярностью у участников акции пользуется казахский чапан, аналогичный тому, в котором нередко появляется на ринге и сам Головкин. К акции, которая продлится до 17 сентября, присоединились сотни человек со всего Казахстана, включая звезд казахстанской эстрады и кино, в их числе певцы Сакен Майгазиев, Айкын, Ернар Айдар, Гадильбек Жанай, Дильхан Исаев, Ушкын Жамалбек, Омиркул Айниязов, Бейбит Кушкалиев, Жигер Ауыпбаев, певицы Айкерим Калаубаева, Дана Кентай, Жанна Орынбасарова, домбрист Нуржан Тажикенов, композитор Улыкпан Жолдасов, композитор и певец Нурлан Еспанов, актер и певец Нурболат Абдуллин, актер Жасулан Базарбаев, актер и телеведущий Рахман Омар, актер Ерден Телемисов, продюсер Ринат Таттыбай, группы "Самал", "Заман", дуэт "Шамшырак" и участники Спартакиады Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.
Подробную подборку публикаций участников флешмоба смотрите на странице "Жулдыз ФМ" в Instagram.
К примеру, певец Сакен Майгазиев просит всех поддержать Головкина в предстоящем бою c "Канело". "Утром 17 сентября в Лас-Вегасе Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес проведут бой! Безусловно, весь мир будет смотреть этот бой. Давайте все поддержим нашего боксера! 37 боев - 37 побед! Пожелаем удачи нашему казахскому герою, братья!" - написал певец.
17 қыркүйекте таңғы уақытта Лас-Вегас қаласында күллі әлем көз тігетін жекпе-жек өтеді! Еліміздің мақтанышы Геннадий Головкин мексикалық боксшы Сауль Альвареспен жұдырықтасады! Біз: "Əкем –орыс, шешем – кəріс, ал мен – қазақпын!" дейтін жаны қазақ, жүрегі қазақ жерлесімізге жеңіс тілейміз! 37 жекпе-жек – 37 жеңіс! Біз кәсіпқой бокста жеңіліп көрмеген жерлесімізді қолдаймыз! Шаршы алаңда шашасына шаң жұқтырмаған қазақ батыры - Геннадий Головкинді бірге қолдайық! Жұлдыз FM радиосы Геннадий Головкинді қолдауға арналған флешмоб бастап отыр! Арнайы флешмобқа қосыл! Эстафетаны жалғастыр! Ол үшін мүмкіндік болса, ұлттық киім киіп, сурет немесе видеоға түсіп, #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб хэштегтерімен парақшаға жарияла! Геннадий Головкин @gggboxing мен Жұлдыз FM радиосының @zhuldyz.fm парақшаларын белгілеуді де ұмытпа! Жұлдызың жансын, GGG! Гена, алға!!! @gggboxing #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб #жұлдызфмфлешмоб #ГенаАлга #жулдызфмфлешмоб
Известный отечественный исполнитель Айкын также выразил поддержку GGG.
"Утром 17 сентября в Лас-Вегасе пройдет бой, который будет наблюдать весь мир! Гордость нашей страны Геннадий Головкин проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом! Желаем победы нашему земляку, говорящему "Отец - русский, мама - кореянка, а я - казах"! Давайте все вместе поддержим нашего казахского героя Геннадия Головкина! На радио "Жулдыз FM" стартовал флешмоб в поддержку Геннадия Головкина! Участвуй во флешмобе! Продолжи эстафету! Пусть осветят его путь звезды, GGG! Гена, вперед!!! Если есть возможность, наденьте казахский костюм и снимите видео, опубликовав это с хэштегом #ГенаАлга #жулдызфмфлешмоб. И не забудьте отметить Геннадия Головкина (@gggboxing), радио "Жулдыз FM" (@zhuldyz.fm!)", - написал Айкын.
#Repost @aikyn (@get_repost) 17 қыркүйекте таңғы уақытта Лас-Вегас қаласында күллі әлем көз тігетін жекпе-жек өтеді! Еліміздің мақтанышы Геннадий Головкин мексикалық боксшы Сауль Альвареспен жұдырықтасады! Біз: "Əкем –орыс, шешем – кəріс, ал мен – қазақпын!" дейтін жаны қазақ, жүрегі қазақ жерлесімізге жеңіс тілейміз! 37 жекпе-жек – 37 жеңіс! Біз кәсіпқой бокста жеңіліп көрмеген жерлесімізді қолдаймыз! Шаршы алаңда шашасына шаң жұқтырмаған қазақ батыры - Геннадий Головкинді бірге қолдайық! Жұлдыз FM радиосы Геннадий Головкинді қолдауға арналған флешмоб бастап отыр! Арнайы флешмобқа қосыл! Эстафетаны жалғастыр! Ол үшін мүмкіндік болса, ұлттық киім киіп, сурет немесе видеоға түсіп, #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб хэштегтерімен парақшаға жарияла! Геннадий Головкин @gggboxing мен Жұлдыз FM радиосының @zhuldyz.fm парақшаларын белгілеуді де ұмытпа! Жұлдызың жансын, GGG! Гена, алға!!! @gggboxing #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб #жұлдызфмфлешмоб #ГенаАлга #жулдызфмфлешмоб
Как пояснил программный директор радио "Жулдыз ФМ" Жасулан Кали, цель флешмоба - выразить поддержку Геннадию Головкину и напомнить, что он не один и вся страна болеет за него. "Весь Казахстан поддерживает и верит в победу Геннадия. Мы видим это по активности наших слушателей, по активности соцсетей и той искренности, с которой люди желают успеха нашему спортсмену. Головкин выступает на ринге под флагом Казахстана, весь мир говорит о нас с гордостью. При этом, GGG выходит на ринг в нашей национальной одежде, поэтому мы начали флешмоб именно в казахских чапанах и казахской символике, чтобы выразить ему свою поддержку. На бой с Альваресом он идет ни один! Гена, Алга!", - рассказал Кали.
Керемет! #Repost @konildiayu (@get_repost) 37 жекпе-жек — 37 жеңіс! Қазақтың көк байрағының Америка төрінен тағы да желбірейтін сәтке аз қалды! 17 қыркүйек күні таңертең жерлесіміз, мақтанышымыз Геннадий Головкин мексикалық Сауль Альвареспен шаршы алаңға шығады! Жұлдыз FM радиосы Геннадий Головкинді алдағы жекпе-жекте қолдау мақсатында арнайы флешмоб ұйымдастырып жатыр! Сен де қапы қалма! Флешмобқа қосылып, эстафетаны жалғастыр!Ол үшін мүмкіндік болса, ұлттық киім киіп, сурет немесе видеоға түсіп, #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб #жұлдызфмфлешмоб хэштегтерімен парақшаға жарияла! Геннадий Головкин @gggboxing мен Жұлдыз FM радиосының @zhuldyz.fm парақшаларын белгілеуді де ұмытпа! #ГенаАлға #ЖұлдызфмФлешмоб #жұлдызфмфлешмоб
Напомним, что поединок Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. В США бой будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. О том, где можно посмотреть бой, который состоится утром 17 сентября по времени Астаны, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.
Обслуживать поединок, на кону которого стоят все титулы Головкина, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от "Канело", вызвана американская судейская бригада.
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