Мексиканский стиль Головкина - это комплимент каждому мексиканцу - Марко Антонио Баррера

Сильной стороной GGG он назвал силу, а в "Канело" отметил скорость.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта BoxingScene.com
Легендарный мексиканский боксер и экс-чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера (67-7, 44 КО) высказал свое мнение о предстоящем бое соотечественника Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
- Это будет интересный, но трудный бой для обоих боксеров. У Головкина есть сила, но "Канело" - быстрый, а его стиль может позволить справиться с силой GGG, - сказал Баррера.
- Как вы относитесь к тому, что Головкин фотографируется в сомбрерро, а свой стиль называет мексиканским?
- Мне нравится, когда иностранцы тянутся к мексиканской культуре. К тому же, его тренер Абель Санчес - мексиканец, поэтому можно сказать, что у его стиля есть мексиканские корни.
- Как для легенды бокса Мексики, для вас это что-то значит?
- Ну я рад! Любому мексиканцу нравится, что один из лучших боксеров ценит их культуру. Это комплимент для каждого мексиканца.
- Как завершится бой Головкин - "Канело"?
- Думаю, будет победа "Канело" решением судей.
Фанаты из Мексики, которые болеют за Головкина, а не за "Канело"
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять титулы WBA, IBF и IBO. В США поединок будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.
Все новости о бое Головкин - Альварес
- Это будет интересный, но трудный бой для обоих боксеров. У Головкина есть сила, но "Канело" - быстрый, а его стиль может позволить справиться с силой GGG, - сказал Баррера.
- Как вы относитесь к тому, что Головкин фотографируется в сомбрерро, а свой стиль называет мексиканским?
- Мне нравится, когда иностранцы тянутся к мексиканской культуре. К тому же, его тренер Абель Санчес - мексиканец, поэтому можно сказать, что у его стиля есть мексиканские корни.
- Как для легенды бокса Мексики, для вас это что-то значит?
- Ну я рад! Любому мексиканцу нравится, что один из лучших боксеров ценит их культуру. Это комплимент для каждого мексиканца.
- Как завершится бой Головкин - "Канело"?
- Думаю, будет победа "Канело" решением судей.
Фанаты из Мексики, которые болеют за Головкина, а не за "Канело"
"У его стиля - мексиканские корни. Это комплимент всем мексиканцам!"— Vesti.kz (@vestisporta) 16 июля 2017 г.
Легендарный Баррера - о Геннадии Головкине - https://t.co/XAWEplsdeT pic.twitter.com/BKsmt0emx2
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять титулы WBA, IBF и IBO. В США поединок будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.
Все новости о бое Головкин - Альварес