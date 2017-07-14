Появилось мотивирующее видео с тренировок Головкина перед боем с Альваресом

Казахстанец с 2010 года занимается в тренировочном лагере "Биг Беар".
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Фото с сайта cyberboxingzone.com
Появилось видео с тренировок казахстанского боксера Геннадия Головкина, ведущего подготовку к поединку с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.
Данный видеоролик опубликован в официальной группе Геннадий GGG Головкин ВКонтакте.
Как известно, подготовку к своим боям казахстанский панчер проводит в городе Биг Беар (штат Калифорния) в одноименном тренировочном лагере, где занимается с 2010 года. Именно там располагается зал The Summit, который тренер Головкина Абель Санчес открыл в 1990-х годах.
Напомним, бой между Головкиным и "Канело" состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).
На кону в поединке будут стоять титулы, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом отказался драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.
Данный видеоролик опубликован в официальной группе Геннадий GGG Головкин ВКонтакте.
Как известно, подготовку к своим боям казахстанский панчер проводит в городе Биг Беар (штат Калифорния) в одноименном тренировочном лагере, где занимается с 2010 года. Именно там располагается зал The Summit, который тренер Головкина Абель Санчес открыл в 1990-х годах.
Напомним, бой между Головкиным и "Канело" состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).
На кону в поединке будут стоять титулы, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом отказался драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.