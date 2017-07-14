Эксперт ESPN назвал самого мощного панчера из соперников Головкина

GGG сумел досрочно победить его.
Вчера 23:00
Фото: Sky Sports
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль назвал самого мощного панчера из числа соперников чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
- Самый мощный панчер, с которым встречался или встретится Головкин? Я бы назвал Лемье. А ты?
- Я бы с тобой согласился, - ответил Рафаэль в своем чате.
Напомним, Головкин встречался с Лемье в октябре 2015 года. Тот бой завершился досрочной победой казахстанского боксера, который прибывал к уже имеющимся уже у себя трем титулам и пояс IBF, принадлежавший канадцу.
- Самый мощный панчер, с которым встречался или встретится Головкин? Я бы назвал Лемье. А ты?
- Я бы с тобой согласился, - ответил Рафаэль в своем чате.
Напомним, Головкин встречался с Лемье в октябре 2015 года. Тот бой завершился досрочной победой казахстанского боксера, который прибывал к уже имеющимся уже у себя трем титулам и пояс IBF, принадлежавший канадцу.