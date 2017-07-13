Артур Абрахам провалил взвешивание перед боем с Крисом Юбенком-младшим

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Крис Юбенк-младший и Артур Абрахам. Фото ITV
Немецкий боксер армянского происхождения Артур Абрахам (46-5, 30 КО) провалил взвешивание перед боем с британцем Крисом Юбенком-младшим (24-1, 19 КО), сообщает "Чемпионат".
На официальном взвешивании Юбенк показал результат 75,8 килограммов, а Абрахам - 77,1 килограмм, не уложившись в лимит второго среднего веса - до 76,2 килограмм.
У Абрахама есть определенное время, чтобы сбросить лишний вес. При этом боксеры уже провели дуэль взглядов.
Бой Юбенк - Абрахам пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в ночь с 15 на 16 июля по астанинскому времени. На кону в поединке будет стоять титул IBO, а победитель станет участником турнира Всемирной суперсерии бокса.
На официальном взвешивании Юбенк показал результат 75,8 килограммов, а Абрахам - 77,1 килограмм, не уложившись в лимит второго среднего веса - до 76,2 килограмм.
У Абрахама есть определенное время, чтобы сбросить лишний вес. При этом боксеры уже провели дуэль взглядов.
Unexpected! @ArthurAbraham hasn't made the weight yet! It got heated on stage with @ChrisEubankJr #eubankabraham pic.twitter.com/rMLVbALNWn— ITV Box Office (@ITVBoxOffice) 14 июля 2017 г.
Бой Юбенк - Абрахам пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в ночь с 15 на 16 июля по астанинскому времени. На кону в поединке будет стоять титул IBO, а победитель станет участником турнира Всемирной суперсерии бокса.