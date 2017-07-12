Экс-тренер Тайсона и Холифилда назвал преимущества Головкина над "Канело"

Ронни Шилдс рассказал, почему не стоит вспоминать Джейкобса.
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Известный американский тренер Ронни Шилдс, тренировавший многих звезд бокса, в числе которых Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Эрисланди Лара, сделал свой прогноз на бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает ontheropesboxing.com. По его мнению, преимущество в предстоящем поединке у казахстанского боксера.
- Головкин - Альварес - это бой, которого долго ждали. Когда эти двое наконец встретятся в ринге, как Вы думаете, кто выиграет и почему?
- Люди пытаются сравнивать Дэнни Джейкобса и "Канело", но этого делать нельзя, потому что их стили совершенно разные. У GGG проблемы с такими парнями, как Джейкобс. Но "Канело" не такой. "Канело" не такой подвижный, не переходит в левую стойку, не имеет такие длинные руки и так далее. А стили играют большую роль.
Думаю, "Канело" будет прямо перед GGG, и GGG сможет ударить его. У "Канело" есть скорость, он быстрейший из этих двоих, но Головкин сильнее. Оба могут ударить и оба не захотят отступать. Я больше склоняюсь в сторону GGG, потому что он крупнее и больше подходит для боев в среднем весе. GGG покажет хорошую форму и защиту. Многие думают, что я не люблю "Канело" после его боя с Эрисланди Ларой, но я ничего не имею против него. Меня спрашивают, кто выиграет, и я лишь даю свою оценку, - сказал Шилдс.
Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.