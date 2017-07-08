Головкин - монстр, но на стороне "Канело" молодость и сила - чемпион WBA из Мексики

Абнер Марес отметил, что GGG выглядел неубедительно в двух своих последних боях.
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Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе мексиканский боксер Абнер Марес (30-2-1, 15 КО) высказал свое мнение по поводу поединка его соотечественника Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) против обладателя титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
"Это будет занятный бой, потому что Головкин не выглядел великолепно в двух своих последних боях, а "Канело" был как зверь, - сказал Марс в интервью ES News. - Но опять же, Triple G - есть Triple G. Он монстр. Но я ставлю на "Канело", потому что он моложе, сильнее, и это его время".
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.
"Это будет занятный бой, потому что Головкин не выглядел великолепно в двух своих последних боях, а "Канело" был как зверь, - сказал Марс в интервью ES News. - Но опять же, Triple G - есть Triple G. Он монстр. Но я ставлю на "Канело", потому что он моложе, сильнее, и это его время".
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.