Лебедев победил Флэнагана и защитил титул суперчемпиона WBA

Их поединок продлился все отведенные 12 раундов.
Сегодня 07:20
Фото: © РИА Новости. Павел Лисицын
Российский боксер Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA (Super) в первом тяжелом весе, победив австралийца Марка Флэнагана.
Их бой, прошедший в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей. Двое рефери отдали Лебедеву победу со счетом 119:108, еще один дал оценку 120:107 в пользу россиянина.
Таким образом, Лебедев одержал 30-ю победу в карьере (22 - досрочно) при двух поражениях. Флэнаган потерпел пятое поражение в карьере при 22 победах (15 - досрочно).
В декабре 2016 года Лебедев проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву раздельным решением судей и утратил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Пояс WBA не стоял на кону, так как Гассиев не являлся обязательным претендентом на него.
Их бой, прошедший в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей. Двое рефери отдали Лебедеву победу со счетом 119:108, еще один дал оценку 120:107 в пользу россиянина.
Таким образом, Лебедев одержал 30-ю победу в карьере (22 - досрочно) при двух поражениях. Флэнаган потерпел пятое поражение в карьере при 22 победах (15 - досрочно).
В декабре 2016 года Лебедев проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву раздельным решением судей и утратил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Пояс WBA не стоял на кону, так как Гассиев не являлся обязательным претендентом на него.