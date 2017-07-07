В Канаде умер рефери боя Геннадия Головкина с Келлом Бруком

В прошлом он сам был боксером.
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Райт объявляет о победе Головкина. Фото Daily Mail
Известный канадский и ямайский рефери Марлон Райт ушел из жизни в возрасте 51 года. Об этом сообщает LifeinQuebec.com.
Последние дни Райт провел в больнице в окружении семьи. В 2014 году врачи диагностировали у Райта меланому (рак кожи), но борьба с тяжелой болезнью не заставила его бросить работу. Последний в жизни поединок рефери обслуживал в феврале этого года, когда колумбиец Элейдер Альварес (20-0, 10 КО) в Квебеке в пятом раунде нокаутировал румына Лучана Буте (32-3-1, 25 КО).
Родившийся на Ямайке Райт эмигрировал в Канаду и обладал паспортами обоих стран. В любителях он одержал 57 побед и потерпел семь поражений. В период с 1983 по 1992 год полусредневес Райт провел 11 боев в профессионалах. Все они состоялись в Квебеке, и в них он одержал десять побед (три нокаутом) и потерпел одно поражение.
В качестве судьи Райт работал на 11 боях, а главным рефери обслуживал 330 поединков в Северной Америке, Европе и Азии. В сентябре 2016 года он был в ринге во время боя казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и британца Келла Брука (36-2, 25 КО). Тот поединок в Лондоне завершился в пятом раунде, когда угол Брука выбросил белое полотенце и отказался от продолжения.
Последние дни Райт провел в больнице в окружении семьи. В 2014 году врачи диагностировали у Райта меланому (рак кожи), но борьба с тяжелой болезнью не заставила его бросить работу. Последний в жизни поединок рефери обслуживал в феврале этого года, когда колумбиец Элейдер Альварес (20-0, 10 КО) в Квебеке в пятом раунде нокаутировал румына Лучана Буте (32-3-1, 25 КО).
Родившийся на Ямайке Райт эмигрировал в Канаду и обладал паспортами обоих стран. В любителях он одержал 57 побед и потерпел семь поражений. В период с 1983 по 1992 год полусредневес Райт провел 11 боев в профессионалах. Все они состоялись в Квебеке, и в них он одержал десять побед (три нокаутом) и потерпел одно поражение.
В качестве судьи Райт работал на 11 боях, а главным рефери обслуживал 330 поединков в Северной Америке, Европе и Азии. В сентябре 2016 года он был в ринге во время боя казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и британца Келла Брука (36-2, 25 КО). Тот поединок в Лондоне завершился в пятом раунде, когда угол Брука выбросил белое полотенце и отказался от продолжения.