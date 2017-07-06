Сергей Ковалев посетит бой Дениса Лебедева

Боксер был на отдыхе с семьей.
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Сергей Ковалев. Фото с сайта rostrek.com
Российский боксер полутяжелого веса Сергей Ковалев посетит поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе 37-летним россиянином Денисом Лебедевым (29-2-0, 22 КО) и 27-летним австралийцем Марком Флэнаганом (22-4-0, 15 КО), сообщает "Чемпионат.сом".
"Неделю провел с семьей в Москве, на выходных планирую быть в Екатринбурге на бое Лебедев - Флэнагэн", - сказал Ковалев.
Напомним, бой между Лебедевым и Флэнаганом пройдет 9 июля в Екатеринбурге.