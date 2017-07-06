Мейвезер и МакГрегор посетят четыре города в рамках медиатура

Турне боксеров начнется 11 июля.
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Коллаж с сайта forbes.com
Медиатур, приуроченный к бою между ирландской звездой UFC Конором МакГрегором и экс первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американцем Флойдом Мейвезером-младшим стартует 11-го июля, сообщает boxingnews24.com.
В рамках международного турне спортсмены посетят четыре города за четыре дня - Лос-Анджелес, Торонто, Нью-Йорк и Лондон.
Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер - МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная - 70 879 долларов. Самые дорогие места - в рингсайде.