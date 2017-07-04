WBA назначила реванш между Гильермо Ригондо и Мойсесом Флоресом

У сторон есть 30 дней на переговоры о поединке.
Сегодня 13:07
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- Гильермо Ригондо нокаутировал непобежденного соперника во время сигнала гонга в первом раунде
- Атлетическая комиссия отобрала у Ригондо победу нокаутом из-за удара после гонга
Фото с сайта fightnights.com
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила обязательный матч-реванш между чемпионом WBA (Super) в первом полулегком весе 36-летним кубинцем Гильермо Ригондо и претендентом из Мексики 30-летним Мойсесом Флоресом, сообщает Allboxing.ru.
Ранее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) единогласным решением отменила результат их поединка 17 июня. Изначально результатом боя была объявлена победа Ригондо нокаутом в первом раунде, однако нокаутирующий удар был нанесен после гонга.
У сторон боксеров есть 30 дней на переговоры о поединке. Если в назначенный срок договориться не удастся, будут назначены промоутерские торги. Разделение гонорара в предстоящем бою будет 75 на 25 в пользу Ригондо.
Ранее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) единогласным решением отменила результат их поединка 17 июня. Изначально результатом боя была объявлена победа Ригондо нокаутом в первом раунде, однако нокаутирующий удар был нанесен после гонга.
У сторон боксеров есть 30 дней на переговоры о поединке. Если в назначенный срок договориться не удастся, будут назначены промоутерские торги. Разделение гонорара в предстоящем бою будет 75 на 25 в пользу Ригондо.