Атлетическая комиссия отобрала у Ригондо победу нокаутом из-за удара после гонга

Изначально результатом боя была объявлена победа кубинца в первом раунде.
27 июня 08:09
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Фото с сайта boxingscene.com
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отменила результат поединка между чемпионом WBA (Super) в первом полулегком весе 36-летним кубинцем Гильермо Ригондо (17-0, 12 КО) и претендентом из Мексики 30-летним Мойсесом Флоресом (25-0, 17 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.
Их поединок состоялся 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально результатом боя была объявлена победа Ригондо нокаутом в первом раунде. Однако нокаутирующий удар был нанесен после гонга.
По итогам заседания NSAC постановила, что результат поединка Ригондо -Флорес должен быть изменен на NC (no contest), то есть признан "несостоявшимся".
В комиссии также пришли к заключению, что оценка ситуации со стороны рефери Вика Дракулича была "непреднамеренной", и что у него не было "достаточных видео- и аудиоматериалов", поэтому результат не изменен на победу Флореса дисквалификацией.
В организации WBA, вероятно, назначат матч-реванш.
Их поединок состоялся 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально результатом боя была объявлена победа Ригондо нокаутом в первом раунде. Однако нокаутирующий удар был нанесен после гонга.
По итогам заседания NSAC постановила, что результат поединка Ригондо -Флорес должен быть изменен на NC (no contest), то есть признан "несостоявшимся".
В комиссии также пришли к заключению, что оценка ситуации со стороны рефери Вика Дракулича была "непреднамеренной", и что у него не было "достаточных видео- и аудиоматериалов", поэтому результат не изменен на победу Флореса дисквалификацией.
В организации WBA, вероятно, назначат матч-реванш.