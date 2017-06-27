Атлетическая комиссия отобрала у Ригондо победу нокаутом из-за удара после гонга

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Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
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Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
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Тараз Астана 19:00
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Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
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Жетысу (мол) Атырау (мол)
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Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Атлетическая комиссия отобрала у Ригондо победу нокаутом из-за удара после гонга

Изначально результатом боя была объявлена победа кубинца в первом раунде.

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9 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отменила результат поединка между чемпионом WBA (Super) в первом полулегком весе 36-летним кубинцем Гильермо Ригондо (17-0, 12 КО) и претендентом из Мексики 30-летним Мойсесом Флоресом (25-0, 17 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.

Их поединок состоялся 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально результатом боя была объявлена победа Ригондо нокаутом в первом раунде. Однако нокаутирующий удар был нанесен после гонга.

По итогам заседания NSAC постановила, что результат поединка Ригондо -Флорес должен быть изменен на NC (no contest), то есть признан "несостоявшимся".

В комиссии также пришли к заключению, что оценка ситуации со стороны рефери Вика Дракулича была "непреднамеренной", и что у него не было "достаточных видео- и аудиоматериалов", поэтому результат не изменен на победу Флореса дисквалификацией.

В организации WBA, вероятно, назначат матч-реванш.

  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Мухамбет Имангазиев 27 июня 08:19
Статус: Профи
Рейтинг: 439
Бой Сергея и Уорда тоже надо пересмотреть
Ответить 4
 
Баке 27 июня 08:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
Мухамбет Имангазиев,там их политика, она не позволит русскому победить американца))
Ответить 1
 
M585 27 июня 11:16
Статус: МСМК
Рейтинг: 926
Баке,+100500
Ответить 0
 
serikjan79 Atash 27 июня 15:25
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Баке, если эта политика, Америка благосклонна Казахстану: и Жакиянову и Головкину дали победу против американца. Хотя эти победы были неубедительными.
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Баке 27 июня 15:30
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
serikjan79 Atash, сам посуди и взвесь все, на каком счету у них Казахстан, а на каком Россия?) что им выгодно.
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serikjan79 Atash 27 июня 15:42
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Баке, это - даже хорошо для нас. У нас маленькая государство, которое, дружественно всеми.
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M585 27 июня 11:16
Статус: МСМК
Рейтинг: 926
А пересмотреть результаты Уорд - Ковалев 2, слабо?!?
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serikjan79 Atash 27 июня 12:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
M585, другая ситуация, пересмотрел бой Ригондо - Флоес, бой считал "не состоявшимся", судей не трогали, пересмотрел бой Энжикам - Мурата, назначили реванш и всех судей дисквалифицировали, но считался "состоявшимся", А Уорд - Ковалев, там нечего пересмотреть, Ковалев проиграл нокаутом. Три удара ниже пояса, в боевых ситуациях - такое никогда не считался нарушением. Например Салидо бил Ломаченко ниже пояса 37 раз. И победил.
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M585 27 июня 13:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 926
serikjan79 Atash, Уорду удалось потрясти Крашера, но бой был остановлен абсолютно не правильно. Судья должен был разнять их, сделать замечание Уорду и дать Крашеру время на восстановление. А вместо этого, после очередного комбо по яйцам, судья решил что Серега не может продолжать бой! На месте комиссии я бы засчитал результат этого боя, но обязал бы их провети третий бой! Кстати говоря, в бою Ломаченко - Салидо, я бы вообще аннулиртовал результат, судью пожизненно десквалифицировал и обязал провести новый бой с адекватным судейством. Ломе капитально рекордс подпортили конечно!
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