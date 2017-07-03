Легенда мексиканского бокса дал советы "Канело" на бой с Головкиным

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 11:30
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 11:30
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Легенда мексиканского бокса дал советы "Канело" на бой с Головкиным

Их поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

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9 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Легенда мексиканского бокса Умберто Гонсалес дал несколько советов своему соотечественнику Саулю "Канело" Альваресу (49-1-1, 34 КО) на бой с чемпионом мира по версиям  WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

По его мнению, Головкин представляет определенную опасность, и поэтому "Канело" должен боксировать с умом. Гонсалес считает, что оба боксера имеют шансы на то, чтобы нокаутировать соперника.

"Бой "Канело" с Головкиным, который является природным средневесом, будет жестким. В нем может случиться все что угодно, как это было в последнем поединке Пакьяо, который не заслужил поражения. Альварес сильно бьет и может нокаутировать, но ему нужно быть предельно осторожным, ведь Головкин сильный и тяжелее, чем он. "Канело" должен подготовиться с умом, быть в хорошей физической форме и не застаиваться на одном месте, поскольку рискует быть нокаутированным. Ему надо провести умный бой и воспользоваться недостатками Головкина, как только появится такая возможность, иначе он окажется вне игры", - цитирует Гонсалеса ESPN.

Бой "Канело" и Головкина пройдет на арене T-Mobile и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций. На кону поединка будут стоять чемпионские титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру.
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Kaizer Сегодня 10:32
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6579
Канело вряд ли будет легче Головкина в день боя.
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M585 Сегодня 11:29
Статус: МСМК
Рейтинг: 985
Kaizer, скорее всего он будет весть в районе 168! Интересно, заявляют что на кону будут стоять все титулы GGG, но вряд ли Канелло будет взвешивать в день боя по правилам IBF. Значит этот титул скорее всего не будет стоять на кону?
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Kaizer Сегодня 11:59
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6579
M585,он будет весить 175-180, не меньше.
все зависит от того, как отработает Леффлер. ему надо четко расставить все точки над i. если Канело не хочет претендовать на IBF и WBC, то и Гене не надо их выставлять. зачем изнурять себя лишней сгонкой???
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Шах Ермекулы Сегодня 10:39
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Советчиков становятся всё больше)
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WBOKING Сегодня 11:04
Статус: Профи
Рейтинг: 451
Головкин вперед ты лучший после Сондерса
Ответить -2
 
Булат Балагур Сегодня 11:06
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1652
Головкин сильный - это да ! Но точно не тяжелее рыжего пончика , вот увидите в день боя Канело будет на 2-3 кг тяжелее )))
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Ерсин Саулетов Сегодня 11:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 894
если бы не этот пояс ИБФ то Джейкобс не дожил бы до 12 раундов! теперь этот рыжик также может воспользоваться таким методом как и этот Джейкобс, прям перед фактом может взять и отказаться от пояса ИБФ, эх команды бы договорились бы по раньше какие пояса будут выставляться
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3D Сегодня 11:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 849
... я тебе один умный вещь скажу "проведи умный бой"....
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Аягоз Сегодня 11:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2332
не пойму, когда говорят "ГГГ" тяжелее "Канело" или там Н Дам Н Жикам легче того... Ведь имеются конкретные цифры с официальных боев, взвешиваний в день боя.
К примеру, никто из известных средневесов не может сравниться массой в день боя с этим "Канело", хотя тот недавно бился в 164,5 фунтов,до этого завоевывал титул в 154 ф.
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