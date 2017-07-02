"Канело" многое почерпнул у Мейвезера, а у Головкина ему брать нечего - Питер Куиллин

Американский боксер ставит на Альвареса.
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Экс-чемпион WBO Питер Куиллин считает, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес все еще не получил признание, которое заслуживает, сообщает worldboxingnews.net.
"Люди дают "Канело" не так много шансов, как должны бы. Он постоянно учится с тех пор, как начал драться. Он дрался с Мейвезером, одним из лучших бойцов в мире, и заметно, что он использует то, что почерпнул в том бою.
А вот у Головкина ему брать нечего. Из него делали супермена, но в последнем бою с Джейкобсом все увидели, что на самом деле он человек. Я думаю, бой между "Канело" и Джейкобсом был бы лучше, но все дело в деньгах. Это будет один из тех боев, который каждый хочет увидеть. Главное, чтобы победил сильнейший", - сказал Куиллин.
Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.