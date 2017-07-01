"Канело" подсказали тактику для выживания в бою с Головкиным

Отмечается, что мексиканец не сможет конкурировать в ринге с GGG.
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Фото с сайта boxingscene.com
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз подсказал мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (49-1-1, 34 КО) возможные варианты тактики на бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Чтобы выжить в ринге с Головкиным, "Канело" нужно использовать одну из следующих тактик:
- постоянно двигаться;
- придерживать руки соперника;
- держаться вне зоны нанесения ударов так долго, как это возможно;
- смутить Головкина, проведя весь бой в инсайде;
- раздражать Головкина грязными приемами;
- играть на рефери, чтобы он помог тебе победить.
Даже если "Канело" будет использовать все эти тактики, Головкин все равно будет слишком большим, сильным и талантливым для него. "Канело" предстоит бой с бойцом, который гораздо лучше, чем Мейвезер, и он не сможет с ним конкурировать", - написал автор.
Ранее чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (32-0, 15 КО) заявил, что в поединке Головкина и "Канело" решающую роль сыграет разница в габаритах, и здесь, по его мнению, преимущество на стороне казахстанского боксера.
Напомним, бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций.
"Чтобы выжить в ринге с Головкиным, "Канело" нужно использовать одну из следующих тактик:
- постоянно двигаться;
- придерживать руки соперника;
- держаться вне зоны нанесения ударов так долго, как это возможно;
- смутить Головкина, проведя весь бой в инсайде;
- раздражать Головкина грязными приемами;
- играть на рефери, чтобы он помог тебе победить.
Даже если "Канело" будет использовать все эти тактики, Головкин все равно будет слишком большим, сильным и талантливым для него. "Канело" предстоит бой с бойцом, который гораздо лучше, чем Мейвезер, и он не сможет с ним конкурировать", - написал автор.
Ранее чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (32-0, 15 КО) заявил, что в поединке Головкина и "Канело" решающую роль сыграет разница в габаритах, и здесь, по его мнению, преимущество на стороне казахстанского боксера.
Напомним, бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций.