"Козырь" для команды Ахмедова. Несколько слов о первом титуле в карьере казахстанского боксера

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин 3:0
Шарипова Куценко
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 0:0
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:0
Кызыл-Жар СК Каспий 0:0
Кайрат А Кыран 19:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 3:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 0:0
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:0
Кызыл-Жар СК Каспий 0:0
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:0
Жетысу (мол) Атырау (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:00
Маррей Бублик 16:30
Путинцева Севастова 16:30
Хань Дияс 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Козырь" для команды Ахмедова. Несколько слов о первом титуле в карьере казахстанского боксера

Али завоевал его в поединке против непобежденного американца.

Тим Роман Тим Роман

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3 Комментария
Али Ахмедов (справа). Фото предоставлено боксером
Али Ахмедов (справа). Фото предоставлено боксером

Сегодня, 1 июля, казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов завоевал титул NABF. Своего соперника в лице Кента Холланда из США он победил уже в первом раунде, отправив в нокаут через полторы минуты после начала поединка. Для Ахмедова данный пояс стал первым в карьере. Что даст молодому боксеру этот "трофей" - в материале Vesti.kz.

Завоеванный Ахмедовым пояс принадлежит Североамериканской федерации бокса (NABF). В свою очередь, данный орган курирует дела на региональном уровне и присуждает звание чемпиона Северной Америки. NABF входит в обширное семейство WBC. Родовое "древо" WBC насчитывает еще девять подобных региональных федераций. 

NABF была сформирована в 1969 году, спустя шесть лет после основания самого Всемирного боксерского совета. И практически сразу же был проведен поединок за титул чемпиона Северной Америки. 6 декабря на ринг вышли тяжеловесы Сонни Листон и Леотис Мартин. Листон, дважды встречавшийся с Мохаммедом Али, находился в одном шаге от завершения карьеры, и тот исторический бой проиграл - Сонни был нокаутирован в девятом раунде.



Что примечательно, именно начало деятельности NABF спровоцировало появление 12-раундовых поединков за титул в западных странах. К такому мнению пришли в Международной организации боксерских исследований.

Среди знаменитых владельцев обсуждаемого титула были такие "акулы", как Мохаммед Али, Томми Хирнс, Джордж Форман, Владимир Кличко, Хасим Рахман. Али в свою очередь трижды завоевывал пояс NABF, что является рекордом в тяжелом весе. Другой тяжеловес - Орлин Норрис - лидирует по количеству успешно проведенных защит - шесть.



В наиболее успешной для казахстанских боксеров весовой категории - средней - одними из последних держателей титула были Кертис Стивенс, Давид Лемье, Евгений Хитров. Сейчас же чемпионом NABF является Джейсон Куигли. 

Одним из главных бонусов для новоявленных чемпионов по версии NABF является движение в мировом рейтинге WBC. Титул может выступить в качестве "катапульты" и позволит укрепить свои позиции в ТОПе. К тому же, завоевание оного позволит привлечь финансово выгодные варианты, расширить список возможных соперников. В общем, поспособствует работе на перспективу. Многие большие чемпионы начинали свой успешный путь к вершинам как раз с титула NABF.



В полутяжелом весе, где выступает Али Ахмедов, предшественником и практически до сегодняшнего дня действующим чемпионом был украинский боксер Александр Гвоздик. Он завоевал его 9 апреля 2016 года. Трижды Гвоздик защитил титул (последний раз в апреле нынешнего года). Однако, судя по всему, он решил оставить его. И Ахмедов дрался с Холландом уже за вакантный пояс.

Теперь в руках его команды появился "козырь". Главное, чтобы эти самые руки оказались умелыми. Тогда казахстанский боксер может рассчитывать на вполне успешное и интересное продолжение карьеры. Наверняка количество предложений увеличится, а некоторые будут вполне смогут вывести Али на большой ринг. В общем, движение началось, заявка с претензией на большие и важные бои сделана. Будем ждать грамотных решений.



Фото с сайтов Boxing News (1), Dailymail.co.uk (2), XSPORT.ua (3), Cosmo.kz (4)

  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
WBOKING Сегодня 16:13
Статус: Профи
Рейтинг: 445
против непобежденного? у которого рекорд 4-0? да подвал у него уровень и не более
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Kaizer Сегодня 16:15
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6552
WBOKING, найди его в соцсетях и напиши ему это.
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Aidos Askarov Сегодня 18:00
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Андре Уорд, беги скорее в супертяжи. А то тебя Али нокаутирует
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