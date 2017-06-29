"Козырь" для команды Ахмедова. Несколько слов о первом титуле в карьере казахстанского боксера

Али завоевал его в поединке против непобежденного американца.

Сегодня, 1 июля, казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов завоевал титул NABF. Своего соперника в лице Кента Холланда из США он победил уже в первом раунде, отправив в нокаут через полторы минуты после начала поединка. Для Ахмедова данный пояс стал первым в карьере. Что даст молодому боксеру этот "трофей" - в материале Vesti.kz.



Завоеванный Ахмедовым пояс принадлежит Североамериканской федерации бокса (NABF). В свою очередь, данный орган курирует дела на региональном уровне и присуждает звание чемпиона Северной Америки. NABF входит в обширное семейство WBC. Родовое "древо" WBC насчитывает еще девять подобных региональных федераций.



NABF была сформирована в 1969 году, спустя шесть лет после основания самого Всемирного боксерского совета. И практически сразу же был проведен поединок за титул чемпиона Северной Америки. 6 декабря на ринг вышли тяжеловесы Сонни Листон и Леотис Мартин. Листон, дважды встречавшийся с Мохаммедом Али, находился в одном шаге от завершения карьеры, и тот исторический бой проиграл - Сонни был нокаутирован в девятом раунде.







Что примечательно, именно начало деятельности NABF спровоцировало появление 12-раундовых поединков за титул в западных странах. К такому мнению пришли в Международной организации боксерских исследований.



Среди знаменитых владельцев обсуждаемого титула были такие "акулы", как Мохаммед Али, Томми Хирнс, Джордж Форман, Владимир Кличко, Хасим Рахман. Али в свою очередь трижды завоевывал пояс NABF, что является рекордом в тяжелом весе. Другой тяжеловес - Орлин Норрис - лидирует по количеству успешно проведенных защит - шесть.







В наиболее успешной для казахстанских боксеров весовой категории - средней - одними из последних держателей титула были Кертис Стивенс, Давид Лемье, Евгений Хитров. Сейчас же чемпионом NABF является Джейсон Куигли.



Одним из главных бонусов для новоявленных чемпионов по версии NABF является движение в мировом рейтинге WBC. Титул может выступить в качестве "катапульты" и позволит укрепить свои позиции в ТОПе. К тому же, завоевание оного позволит привлечь финансово выгодные варианты, расширить список возможных соперников. В общем, поспособствует работе на перспективу. Многие большие чемпионы начинали свой успешный путь к вершинам как раз с титула NABF.







В полутяжелом весе, где выступает Али Ахмедов, предшественником и практически до сегодняшнего дня действующим чемпионом был украинский боксер Александр Гвоздик. Он завоевал его 9 апреля 2016 года. Трижды Гвоздик защитил титул (последний раз в апреле нынешнего года). Однако, судя по всему, он решил оставить его. И Ахмедов дрался с Холландом уже за вакантный пояс.



Теперь в руках его команды появился "козырь". Главное, чтобы эти самые руки оказались умелыми. Тогда казахстанский боксер может рассчитывать на вполне успешное и интересное продолжение карьеры. Наверняка количество предложений увеличится, а некоторые будут вполне смогут вывести Али на большой ринг. В общем, движение началось, заявка с претензией на большие и важные бои сделана. Будем ждать грамотных решений.







Фото с сайтов Boxing News (1), Dailymail.co.uk (2), XSPORT.ua (3), Cosmo.kz (4)