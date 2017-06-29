Казахстанский боксер Виктор Коточигов одержал четвертую победу на профи-ринге

Казахстанец продлил свою победную серию.
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Виктор Коточигов. Фото со страницы в Facebook
Казахстанский боксер Виктор Коточигов (4-0, 2 КО), выступающий в первом полусреднем весе, одержал четвертую победу на профессиональном ринге, сообщает profiboxing.kz.
23-летний Коточигов встречался в Берлине с боснийским боксером Милошом Янжаниным (10-6, 9 КО). Поединок продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.
Таким образом, Коточигов одержал четвертую победу в четырех боях, из которых два он завершил досрочно. Для Янжанина это поражение стало шестым в карьере при десяти победах (6 КО).
23-летний Коточигов встречался в Берлине с боснийским боксером Милошом Янжаниным (10-6, 9 КО). Поединок продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.
Таким образом, Коточигов одержал четвертую победу в четырех боях, из которых два он завершил досрочно. Для Янжанина это поражение стало шестым в карьере при десяти победах (6 КО).