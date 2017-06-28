Я просто старая легенда, которая пускает перчатки в ход - Флойд Мейвезер-младший

Боксер признался, что уже не тот, каким был пять лет назад .
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Флойд Мейвезер-младший. Фото с сайта mmaboxing.ru
12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший признал, что уже не чувствует себя тем же бойцом, что раньше, сообщает "Чемпионат.сом".
"Я знаю, что я уже не тот боец, каким был 20 лет назад. И не тот, каким был десять лет назад или пять. Я просто старая легенда, которая пускает перчатки в ход", - сказал Мейвезер.
Напомним, 26 августа в Лас-Вегасе Мейвезер проведет бой против звезды UFC Конора МакГрегора по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.