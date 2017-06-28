Я просто старая легенда, которая пускает перчатки в ход - Флойд Мейвезер-младший

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Я просто старая легенда, которая пускает перчатки в ход - Флойд Мейвезер-младший

Боксер признался, что уже не тот, каким был пять лет назад .

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15 Комментариев
Флойд Мейвезер-младший. Фото с сайта mmaboxing.ru
Флойд Мейвезер-младший. Фото с сайта mmaboxing.ru

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший признал, что уже не чувствует себя тем же бойцом, что раньше, сообщает "Чемпионат.сом".

"Я знаю, что я уже не тот боец, каким был 20 лет назад. И не тот, каким был десять лет назад или пять. Я просто старая легенда, которая пускает перчатки в ход", - сказал Мейвезер.

Напомним, 26 августа в Лас-Вегасе Мейвезер проведет бой против звезды UFC Конора МакГрегора по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

Все новости о бое Мейвезер - МакГрегор

  Комментариев: 15
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Комментарии

 
 
Баке Сегодня 09:20
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
ты не боксер, ты бизнесмен. ты не легенда, ты вчерашний забытый день.
Ответить 4
 
Рустем Таныспаев Сегодня 09:24
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
я просто хочу подзаработать бабла
Ответить 2
 
Ерсин Саулетов Сегодня 09:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 887
ты старая мартышка и аферист!
Ответить 5
 
Kaizer Сегодня 10:01
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6539
что сказать, молодчик: без ущерба для себя, срубит не мерено бабла!
Ответить 1
 
Rassul Talapov Сегодня 10:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 840
Старый п...бол))
Ответить -1
 
NuLL Сегодня 11:19
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2228
Ты себя кем только не называешь)) Народ должный тебя так назыаптьуа не сам
Ответить -1
 
KAIRAT Сегодня 11:47
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6039
он сам признал ,что он не боксер , а тряпка
Ответить 4
 
KAIRAT Сегодня 11:53
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6039
половая
Ответить 0
 
Арман Сегодня 12:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 838
Мастер спорта по балабольству!
Ответить 0
 
Григорий Краснощеков Сегодня 12:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1151
Заранее ищет оправдание на возможный лаки панч он мака. Мол уже не тот, старый, реакция не та и т.д.Так что воможно и упадет - вот хохма будет
Ответить 1
 
Шах Ермекулы Сегодня 12:48
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Григорий Краснощеков,Мани побьёт рекорд Марчиано. Это и рекорд, и его величие бизнес в боксе
Ответить 0
 
M585 Сегодня 13:16
Статус: МСМК
Рейтинг: 942
Еще не известно, что у Мэя получается лчше боксировать или заниматься коммерцией!
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Fanat&sport; Сегодня 13:33
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2016
Что вы все накинулись на него. Каким бы он не был человеком, но он отменный боксер.
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ЛАИС-КОМПАНИ ТОО Сегодня 13:50
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
ты посудомойка а не боксер
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Алишер Абилбек Сегодня 14:17
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1129
Ой, все прям такие умные. Скажите, кто из Вас отказался бы от ста миллионов долларов за один бой? Да никто
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