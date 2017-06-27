Билли Джо Сондерс начал сотрудничество с тренером бывшего соперника Геннадия Головкина

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Судува Шахтер Сл 21:00
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Билли Джо Сондерс начал сотрудничество с тренером бывшего соперника Геннадия Головкина

Британцу изменят питание, чтобы он перестал испытывать проблемы с весом.

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5 Комментариев
Билли Джо Сондерс. Фото Boxing News
Билли Джо Сондерс. Фото Boxing News
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) сменил тренера. Известный специалист Доминик Ингл в интервью Boxing News объявил о начале их сотрудничества. 

Ради этого Сондерс переехал из Халфилда в Шеффилд, где базируется зал Ингла. С боксером, который вне боев испытывает проблемы с весом, будет работать специальная команда, в которую включен диетолог. Кроме того, Сондерс пройдет обследование в университете Шеффилда. 

С сентября 2016 года и до недавнего времени Сондерс тренировался у Адама Бута, а до этого много лет работал с Джимми Тибсом

"Пару недель назад мне поступил звонок от промоутера Сондерса Фрэнка Уоррена, - вспоминает Ингл. - Он спросил, готов ли я тренировать Сондерса. На самом деле я не работаю с учениками других залов, но я знаю Билли Джо еще с тех времен, когда он был любителем и выступал за сборную Великобритании. 

У нас была с ним беседа. Он приехал к нам в прошлое воскресенье ночью. Он уже провел около пяти тренировок в зале, ладит со всеми, он морально настроен, сидит на диете и довольно быстро скидывает лишний вес. Мы будем следить за ним еще две недели, а впереди 12 недель до его следующего боя. 

Сондерсу всего 27. В Халфидде для него было слишком много отвлекающих факторов. Здесь же он только и делает, что ест, спит, отдыхает и работает в зале. Я полагаю, что он поселится в Шеффилде. 

У Сондерса были слишком большие перерывы. Сейчас прошло уже девять месяцев с последнего боя (на самом деле - чуть меньше семи - Vesti.kz),  после Энди Ли был простой в год. А сейчас еще и бой с Автандилом Хурцидзе отменен из-за ареста соперника. Все это немного отвлекало его. Сейчас он тренируется, чтобы выйти на прежний уровень. Он уехал из Хатфилда, от привычного образа жизни, от семьи и детей, потому что понимает, что это нужно сделать на некоторое время". 

Стоит отметить, что расстояние между Хатфилдом и Шеффилдом составляет 240 километров, а Ингл известен по работе с экс-чемпионом IBF в полусреднем весе Келлом Бруком (36-2, 25 КО), которого тренирует с детских лет. 

Два последних боя для Брука закончились досрочно и привели к операциям на правую и левую гланзницы. В сентябре 2016 года он проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 KO), а 27 мая уступил американцу Эрролу Спенса (22-0, 19 КО) и потерял титул IBF. При этом ради боя с GGG он поднялся на две весовые категорий. 

Добавим, что следующий бой Сондерс планирует провести 16 сентября. Поединок станет обязательной защитой титула WBO и пройдет в один день с боем Головкина против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО). Соперник чемпиона WBO, как и место проведения боя, пока неизвестны. 
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Сабит Оразбаев Сегодня 11:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2067
Сондерс если выберет Лемье было бы классный бой
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M585 Сегодня 12:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 931
У Ингла есть опыт проведения боя против GGG, + у них хорошая материальная база и команда специалситов. Если вспомнить как к бою с GGG готовился Брук (с кучей ученных, анализов и др. фишек), то думаю для БДС это пойдет на пользу.
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Шах Ермекулы Сегодня 13:25
Статус: Дублёр
Рейтинг: 125
Несомненно каждому спортсмену надо развиваться
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Kaizer Сегодня 14:56
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6532
слишком часто БДС меняет тренеров. до этого его тренеровал тренер Энди Ли.
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serikjan79 Atash Сегодня 18:02
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
Это хорошо, что начал серьезно тренироваться Сондерс, после Юбенка (ноябрь, 2014) и Энди Ли (декабрь, 2015) он не показал ничего особенного. Тогда Сондерс был хорош. Издевался с этими, со своим играющим, непонятным, непредсказуемым стилем. Т
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