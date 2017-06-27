В сети появился фильм "Я - бокс" к бою Головкин - Альварес на русском языке

Сам поединок пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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Представляем вашему вниманию фильм "Я - бокс", посвященный бою между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, на русском языке.
Его выпустила промоутерская компания Golden Boy Promotions, которая представляет интересы "Канело". Одним из главных героев короткометражной ленты, помимо Головкина и "Канело", выступил один из самых уважаемых людей в боксе - легендарный матчмейкер Дон Чаргин.
Также в фильме снялся популярный американский рэпер и актер Айс Кьюб (Ice Cube), который ранее анонсировал бой тысячелетия между Головкиным и "Канело".
Сам поединок пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций. Ожидается, что стоимость PPV составит 75 долларов.
Фильм переведен блогером Vesti.kz Кайратом Ибраевым.