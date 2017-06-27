Девушка-боксер по прозвищу "Тихий Убийца" стала первым участником андеркарта Мейвезер - МакГрегор

Известная в любительском боксе, она дебютирует в профи.
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Первым участником андеркарта нашумевшего вечера бокса между ирландской звездой UFC Конором МакГрегором и экс первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американцем Флойдом Мейвезером-младшим стала девушка, сообщают Vesti.kz.
26-летняя Саванна Маршалл, чей рост составляет 182 сантиметра, - первая в истории Великобритании чемпионка мира по боксу среди женщин, участница Олимпиад в 2012 и 2016 годах в весовой категории до 75 килограммов (оба раза дошла до четвертьфинала). Она дебютирует в профессиональном боксе в Лас-Вегасе. Соперница Саванны пока не определена. Интересно, что Маршалл в любительском боксе известна под прозвищем "Тихий Убийца", которое получила из-за своей застенчивости.
Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер - МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная - 70 879 долларов. Самые дорогие места - в рингсайде.