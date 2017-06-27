МакГрегору нужно сломать Мейвезеру обе руки и ноги в придачу, чтобы победить - Роберто Дюран

Экс-боксер считает, что этот бой навредит ММА
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Панамский экс-боксер-профессионал, чемпион мира в четырех весовых категориях Роберто Дюран поделился мнением о бое американца Флойда Мейвезера-младшего и чемпионом UFC в легком весе ирландским бойцом Конором МакГрегором.
"Мейвезер побьет этого парня. Это будет зрелище. Борец такого размера не сможет ничего сделать с Мэйвезером. Если МакГрегор настроен всерьез, тогда ему надо сломать Мэйвезеру обе руки и ноги [в придачу]. Флойд побьет его. МакГрегор - клоун. Такой бой не навредит боксу, но зато навредит ММА. Потому что мы говорим о сильном чемпионе мира МакГрегоре, который проиграет Мэйвезеру. Это важно", - цитирует Дюрана sports.ru.
Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер - МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная - 70 879 долларов. Самые дорогие места - в рингсайде.