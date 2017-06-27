Непобежденная россиянка Юлия Куценко приступила к завершающему этапу подготовки к бою с Фирузой Шариповой

Титульный бой состоится 6 июля.
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Непобежденная россиянка Юлия Куценко приступила к завершающему этапу подготовки к бою с первой девушкой в профи-боксе из Казахстана Фирузой Шариповой за титул WBC International, сообщает AllFight.Ru. По словам Куценко, она уже начала сгонку веса.
- Вы уже приступили к заключительному этапу подготовки к бою за титул WBC International? Расскажите, как он проходит.
- Нахожусь со своей командой в горах Абхазии. Оттачиваю технические навыки. Приступили к завершающему этапу подготовки. Работаю на лапах, провожу спарринги. Сегодня уже начала сгонку веса - у меня совсем немного, всего два килограмма лишних.
- С кем проводите спарринги?
- Никогда не спаррингуюсь с девушками - только с парнями. У меня очень сильные спарринг-партнеры.
- Как настрой перед этим боем?
- У меня всегда боевой настрой. Я готова ко встрече с любыми соперницами.
- Готовы к победе?
- Конечно, о чем речь. Я всегда выхожу на ринг только за победой.
Напомним, титульный бой Шариповой и Куценко состоится 6 июля в Магнитогорске.