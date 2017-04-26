Промоутер Ешенова и Журавского рассказал о подготовке к боям в Англии и о дальнейших планах

Казахстанские боксеры выйдут на ринг 12 мая в Саутгемптоне.
Ссылки по теме:
Глава промоутерской компании Alban Boxing Promotion, которая занимается продвижением казахстанских профессиональных боксеров Ернара Ешенова и Александра Журавского, Алтынбек Нурдаулетов рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, как прошла подготовка спортсменов к предстоящим поединкам.
- Ешенов и Журавский планомерно в течение трех месяцев под руководством заслуженного тренера РК Олега Аркадьевича Ковальчука готовятся в Алматы. Настрой боевой и климат позитивный. Сейчас немного спускаем нагрузки. По сравнению с Ернаром Александр более опытный. И здесь у нас наблюдается прекрасный сплав молодости и опыта. Они друг с другом обмениваются советами и делятся впечатлениями. Мы посмотрели видеообзоры и отметили сильные и слабые стороны соперников, - отметил Нурдаулетов.
- У Ешенова соперник местный боксер, по понятным причинам даете ему установку завершить бой досрочно?
- Да, в Англии на оппонента Ернара очень сильно рассчитывают. Я предполагаю, что будет досрочная победа Ернара. Мы настраиваемся только на этот результат. Покажет свой уровень, уверенно разберется с ним. Мы хорошо провели подготовку, подобрали хороших спарринг-партнеров. Ернар сейчас в хорошей физической форме.
- Как Вы вышли на вечер бокса в Англии?
- Дело в том, что в Англии часто проводятся бои. Нас узнали по ярким выступлениям еще в прошлом году. Мы громко о себе заявили, учитывая, что у нас хорошие контакты с европейскими и американскими промоутерами, которые приглашают нас на различные вечера бокса.
- Какие дальнейшие планы боксеров?
- У Ешенова будет бой за пояс WBC Youth Silver и после этого ему останется один шаг до поединка за чемпионский пояс WBC. Ернаром уже сейчас интересуются очень многие. Он громко о себе заявил, несмотря на то, что провел всего пять боев. Не менее важный бой будет у Журавского. На кону будет стоять вакантный пояс WBO Europe. Если Саша победит, то завоюет пояс и в рейтинге ощутимо поднимется. Это улучшит перспективы и в финансовом, и в моральном аспектах.
Еще до этого боя нас приглашает промоутерская компания Германа Титова на поединок с Михайленко за пояс WBC Intercontienental. Все ждут результатов, после которых уже начнут поступать конкретные предложения. Поэтому предметно о планах боксеров поговорим после боев. В перспективе планируем начать выступать в США. Предложений поступает много, партнеры предлагают различные варианты, и мы их будем рассматривать. Наша цель добиться роста казахстанских профессиональных боксеров.
Напомним, что вечер бокса, в котором выступят сразу два казахстанских боксера, состоится 12 мая в Саутгемптоне (Великобритания). Ешенов проведет свой поединок за титул WBC Youth Silver в первом среднем весе против боксера из Шотландии Майкла МакГурка, Журавский оспорит с британцем Стивеном Даньо вакантный титул WBO European в полусреднем весе.
Фото с сайтов Voxpopuli.kz (1), profiboxing.kz (2).