Названы титулы, за которые будут биться Ешенов и Журавский 12 мая в Великобритании

Казахстанские боксеры выйдут на ринг в Саутгемптоне.
12 мая в Лондоне состоится вечер профессионального бокса, в котором примут участие сразу два казахстанских боксера компании Alban Promotion - Ернар Ешенов и Александр Журавский, сообщает корреспондент Vesti.kz.
22-летний Ешенов сразится за титул WBC Youth Silver в первом среднем весе, который позволит ему уже в следующем бою претендовать на титул чемпиона WBC. Его соперником станет 23-летний боксер из Шотландии Майкл МакГурк.
А 32-летний Журавский встретится с 28-летним британцем Стивеном Даньо. На кону этого поединка будет стоять вакантный пояс WBO European в полусреднем весе.
Стоит отметить, что Ешенов провел на профи-ринге пять боев, одержав во всех победы, причем четыре из них завершив досрочно. Его соперник выходил на ринг восемь раз и также выиграл все свои бои, два из которых завершил досрочно.
Журавский провел 15 боев в профи, из которых 13 выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл. На счету Даньо 11 побед (шесть досрочные) и три ничьих.
Напомним, что вечер бокса, в котором будут разыграны несколько чемпионских поясов, состоится в Саутгемптоне (Великобритания) в Guildhall.
Фото с сайта profiboxing.kz.