Промоутер Геннадия Головкина назвал желаемое место проведения боя с "Канело"

При этом самому GGG без разницы, где драться.
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Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Том Леффлер заявил, что хотел бы провести его бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) на стадионе "Даллас Ковбойз", сообщает Sky Sports.
"Арена в Далласе вмещает 90 тысяч человек, так что это было бы отличное место. Геннадий никогда там не дрался", - сказал Леффлер.
При этом промоутера GGG не волнует близкое соседство Далласа с Мексикой.
"Это не будет проблемой. Геннадий дрался по всему миру. Например, с Келлом Бруком - в Великобритании. Ему все равно, где состоится бой", - добавил Леффлер.
Ранее промоутер GGG назвал причины его отказа от июньского боя с британцем Билли Джо Сондерсом.