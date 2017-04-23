Британский боксер-средневес нацелился побить Сондерса и Головкина

Сэм Шиди, спарринговавший с Келлом Бруком, 28 апреля проведет титульный бой.
Сегодня 08:37
Сэм Шиди. Фото: Getty Images
Британский боксер Сэм Шиди (17-2, 4 КО), выступающий в среднем весе, в преддверии своего титульного боя рассказал планах встретиться с сильнейшими представителями своего дивизиона.
Шиди 28 апреля предстоит провести бой с нигерийцем Аболаджи Рашидом (8-2-1, 4 КО) за титул чемпиона Британского содружества в средней категории. После этого боя британец хотел бы встретиться со своим соотечественником чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО), а также казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"План на три боя: Рашид, Билли Джо Сондерс и Геннадий Головкин. Содружество покрывает треть территории мира, и я хочу, чтобы меня знали как чемпиона третьей части мира, когда у меня будет этот титул, - цитирует Шиди Metro.co.uk. - Я спаррингировал с Келлом Бруком пару лет назад, но я немного переборщил в пабе перед этим. Мне стоило бы отменить спарринг, но я не мог, так как Брук через десять дней защищал свой титул. Это было здорово, но сейчас я бы не стал делать что-то подобное.
Я буду лучшей версией Сэма Шиди, которого будет очень трудно победить. Я буду быстрым и резким, выбрасывая много ударов. Не думаю, что Рашид сможет с этим справиться, или кто-то другой".
Напомним, что в сентябре 2016 года Брук встречался с Головкиным в Лондоне. Поединок был остановлен в пятом раунде, когда секунданты британца выбросили полотенце на ринг.
Шиди 28 апреля предстоит провести бой с нигерийцем Аболаджи Рашидом (8-2-1, 4 КО) за титул чемпиона Британского содружества в средней категории. После этого боя британец хотел бы встретиться со своим соотечественником чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО), а также казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"План на три боя: Рашид, Билли Джо Сондерс и Геннадий Головкин. Содружество покрывает треть территории мира, и я хочу, чтобы меня знали как чемпиона третьей части мира, когда у меня будет этот титул, - цитирует Шиди Metro.co.uk. - Я спаррингировал с Келлом Бруком пару лет назад, но я немного переборщил в пабе перед этим. Мне стоило бы отменить спарринг, но я не мог, так как Брук через десять дней защищал свой титул. Это было здорово, но сейчас я бы не стал делать что-то подобное.
Я буду лучшей версией Сэма Шиди, которого будет очень трудно победить. Я буду быстрым и резким, выбрасывая много ударов. Не думаю, что Рашид сможет с этим справиться, или кто-то другой".
Напомним, что в сентябре 2016 года Брук встречался с Головкиным в Лондоне. Поединок был остановлен в пятом раунде, когда секунданты британца выбросили полотенце на ринг.