"Канело" подбирает себе соперников, чтобы быть в безопасности. Он не согласится на бой с Головкиным - Сондерс

6 мая мексиканцу предстоит бой с Чавесом в промежуточном весе.
Сегодня 08:30
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Фото с сайта TalkCeltic
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс раскритиковал мексиканца Сауля "Канело" Альвареса за решение драться с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в обход боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.
"Чавес слишком сильно сбрасывает вес для этого боя. А "Канело" в очередной раз подбирает себе соперников, чтобы быть в безопасности. Он уже освобождал пояс, чтобы избежать боя с ним. Не думаю, что он согласится на бой с Головкиным в ближайшее время", - приводит слова Сондерса Fight Hype.
Бой двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.
В то же время "Канело" ведет переговоры с Головкиным о проведении боя в сентябре этого года.
"Чавес слишком сильно сбрасывает вес для этого боя. А "Канело" в очередной раз подбирает себе соперников, чтобы быть в безопасности. Он уже освобождал пояс, чтобы избежать боя с ним. Не думаю, что он согласится на бой с Головкиным в ближайшее время", - приводит слова Сондерса Fight Hype.
Бой двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.
В то же время "Канело" ведет переговоры с Головкиным о проведении боя в сентябре этого года.