Я показал, что Головкин не такой уж страшный. Даже его фанаты освистывали решение судей - Джейкобс

Американец заявил о намерении взять реванш.
Сегодня 15:01
Ссылки по теме:
- Многие согласны с тем, что я выиграл бой у Головкина - Джейкобс
- Хурцидзе рассказал о непонятной ситуации с Сондерсом и оценил решение судей боя Головкин - Джейкобс
- Майки Гарсия объяснил, почему бой с Джейкобсом доставил проблемы Головкину
Фото с сайта boxingscene.com
Бывший обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) считает, что он развеял миф о непобедимости казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
"В первую очередь мы поняли, что Головкин не такой уж страшный, каким его сделали. И также я выступил лучше, чем ожидало большинство. Думаю, я заслужил уважение тем вечером.
Когда огласили решение, можно было услышать, как свистят даже некоторые фанаты Головкина. Об этом столько спорили, для меня это как похлопывание по плечу.
Несмотря на поражение, я приобрел больше, чем потерял. Я очень хочу встретиться с Головкиным снова. У меня будет горечь во рту, если я завершу карьеру, не получив реванша", - приводит слова Джейкобса Sports Illustrated.
Напомним, их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. Джейкобс, побывавший в нокдауне в четвертом раунде, стал первым, кто провел 12 раундов с GGG и первым из предыдущих 23 соперников, кто достоял до решения судей.
"В первую очередь мы поняли, что Головкин не такой уж страшный, каким его сделали. И также я выступил лучше, чем ожидало большинство. Думаю, я заслужил уважение тем вечером.
Когда огласили решение, можно было услышать, как свистят даже некоторые фанаты Головкина. Об этом столько спорили, для меня это как похлопывание по плечу.
Несмотря на поражение, я приобрел больше, чем потерял. Я очень хочу встретиться с Головкиным снова. У меня будет горечь во рту, если я завершу карьеру, не получив реванша", - приводит слова Джейкобса Sports Illustrated.
Напомним, их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. Джейкобс, побывавший в нокдауне в четвертом раунде, стал первым, кто провел 12 раундов с GGG и первым из предыдущих 23 соперников, кто достоял до решения судей.