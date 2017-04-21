Видео: Сондерс едва не подрался с Хурцидзе на пресс-конференции

Боксеры едва не померились силами до боя, который состоится в июле.
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Автандил Хурцидзе. Фото с сайта ringtv.com
Потенциальные соперники Билли Джо Сондерс и Автандил Хурцидзе едва не подрались на пресс-конференции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Причем зачинщиком скандала стал британский боксер. Хурцидзе нокаутировал британца Томми Лэнгфорда и защитил титул временного чемпиона WBO в среднем весе, став обязательным претендентом для Сондерса. После этого состоялась пресс-конференция, и было решено, что британский и грузинский боксеры встретятся на ринге 8 июля.
При этом Сондерс, любящий устраивать шоу, подскочил с места и предложил Хурцидзе "подраться прямо сейчас", провоцируя его оскорблениями.
IT'S ALL KICKED OFF BETWEEN @bjsaunders_ AND KHURTSIDZE! pic.twitter.com/KNrzOok6j8— BoxNation (@boxnationtv) 22 апреля 2017 г.