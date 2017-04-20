Стали известны гонорары Андре Берто и Шона Портера за бой в Нью-Йорке

На процедуре взвешивания Портер оказался тяжелее Берто.
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Фото с сайта boxingnews24.com
В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке состоится боксерский поединок между американцами Шоном Портером и Андре Берто. Главным событием этого боксерского шоу станет встреча между Джермеллом Чарло и Чарльзом Хэтли, на кону которой будет стоять чемпионский пояс по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 килограмма).
За данный поединок Берто получит 1,2 миллиона долларов, Портер - ровно один миллион. Чарло заработает 100 тысяч, Хэтли - 85 тысяч.
На процедуре взвешивания Портер оказался тяжелее Берто, с трудом уложившись в лимит полусредней весовой категории, показав его крайний предел - 66,7 килограмма, Берто - 66,5 килограмма. При этом Чарло на весах показал - 69,6, Хэтли - 69,7.
Отметим, что Портер в своем прошлом поединке в июне 2016 года уступил Киту Турману. Берто в своем последнем бою в апреле 2016 года взял реванш у Виктора Ортиса, победив нокаутом в четвертом раунде.
За данный поединок Берто получит 1,2 миллиона долларов, Портер - ровно один миллион. Чарло заработает 100 тысяч, Хэтли - 85 тысяч.
На процедуре взвешивания Портер оказался тяжелее Берто, с трудом уложившись в лимит полусредней весовой категории, показав его крайний предел - 66,7 килограмма, Берто - 66,5 килограмма. При этом Чарло на весах показал - 69,6, Хэтли - 69,7.
Отметим, что Портер в своем прошлом поединке в июне 2016 года уступил Киту Турману. Берто в своем последнем бою в апреле 2016 года взял реванш у Виктора Ортиса, победив нокаутом в четвертом раунде.